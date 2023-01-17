Сняли с прохожего валенки и забрали 2 тысячи рублей: происшествие на Челюскинцев

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Ночью в отдел поступило сообщение о драке. На место происшествия немедленно выехала группа задержания и увидела там разутого человека, который стоял в мороз босым на снегу. Он сообщил, что на него напали двое неизвестных, избили его, забрали валенки и две тысячи рублей.
Экипаж доставил разутого товарища в полицию, и тут же отправился на поиски похитителей валенок и денег.
Возле автовокзала сотрудники охраны заметили двух мужчин, один из которых нес в руках валенки.
Подозреваемых в грабеже граждан задержали и доставили в полицию, где их опознал потерпевший.
Ими оказались жители Новосибирской области 1979 и 1997 годов рождения.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске накануне Рождества вор украл в магазине подарочный набор продуктов, о чем сообщил 3-й отдел полиции Заельцовского управления МВД по Новосибирску, куда поступило заявление от директора торговой точки.