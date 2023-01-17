Сняли с прохожего валенки и забрали 2 тысячи рублей: происшествие на Челюскинцев

Ночью в отдел поступило сообщение о драке. На место происшествия немедленно выехала группа задержания и увидела там разутого человека, который стоял в мороз босым на снегу. Он сообщил, что на него напали двое неизвестных, избили его, забрали валенки и две тысячи рублей.

Экипаж доставил разутого товарища в полицию, и тут же отправился на поиски похитителей валенок и денег.

Возле автовокзала сотрудники охраны заметили двух мужчин, один из которых нес в руках валенки.

Подозреваемых в грабеже граждан задержали и доставили в полицию, где их опознал потерпевший.

Ими оказались жители Новосибирской области 1979 и 1997 годов рождения.