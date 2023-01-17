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Posted Сегодня, 01:58

Published Сегодня, 01:58

Modified Сегодня, 02:00

Updated Сегодня, 02:00

Власти купили многодетной семье аварийный дом под Новосибирском – в дело вмешался СК

Сегодня, 01:58
Фото: 1MI
Дом был аварийный

Бастрыкин потребовал проверить покупку аварийного дома семье под Новосибирском

Возможное нарушение жилищных прав семьи с детьми в Новосибирской области поручил проверить председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Многодетная семья проживает в селе Коченево. Когда-то в пожаре их дом сгорел. Власти купили им новое жилище – в аварийном состоянии. О произошедшем узнал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Правоохранители уже начали проверять данную ситуацию. В свою очередь, глава СК РФ поручил установить все обстоятельства и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело.

В Новосибирской области задержали замглавы администрации за покупку дома многодетным
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Напомним, похожий инцидент произошел ранее в Краснозерском районе. Власти купили непригодный для жизни дом, в который заселили малообеспеченную семью с детьми. В итоге замглавы района Сергея Блинова арестовали

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область
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