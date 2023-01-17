Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
Многодетная семья проживает в селе Коченево. Когда-то в пожаре их дом сгорел. Власти купили им новое жилище – в аварийном состоянии. О произошедшем узнал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Правоохранители уже начали проверять данную ситуацию. В свою очередь, глава СК РФ поручил установить все обстоятельства и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело.
Напомним, похожий инцидент произошел ранее в Краснозерском районе. Власти купили непригодный для жизни дом, в который заселили малообеспеченную семью с детьми. В итоге замглавы района Сергея Блинова арестовали.