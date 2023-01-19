Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с корью в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Вспышка заболеваемости корью, о чем много пишут в СМИ и в социальных сетях, привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина, который взял под свой контроль эпидемиологическую ситуацию в Новосибирске и области.
В телеграм-канале «СУ СК России по Новосибирской области" сообщается, что в настоящее время на территории региона выявлены более 40 зараженных, 17 из которых — дети. Выяснилось, что источником заболевания стал мигрант из Средней Азии, который прибыл в Новосибирскую область в ноябре прошлого года.
В связи с этим в СУ СК России по Новосибирской области по данному факту организована процессуальная проверка. Главе регионального Следкома поручено «представить доклад об установленных на данный момент обстоятельствах, а по окончании процессуальной проверки — о принятом по ее результатам решении».
Ранее сообщалось, что четыре жителя Алтайского края привезли в регион корь из Новосибирской области.
Atas.info составил топ дел, которые Бастрыкин ставил на контроль в Новосибирской области.