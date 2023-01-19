Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с корью в Новосибирской области

Вспышка заболеваемости корью, о чем много пишут в СМИ и в социальных сетях, привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина, который взял под свой контроль эпидемиологическую ситуацию в Новосибирске и области.

В телеграм-канале «СУ СК России по Новосибирской области" сообщается, что в настоящее время на территории региона выявлены более 40 зараженных, 17 из которых — дети. Выяснилось, что источником заболевания стал мигрант из Средней Азии, который прибыл в Новосибирскую область в ноябре прошлого года.

В связи с этим в СУ СК России по Новосибирской области по данному факту организована процессуальная проверка. Главе регионального Следкома поручено «представить доклад об установленных на данный момент обстоятельствах, а по окончании процессуальной проверки — о принятом по ее результатам решении».