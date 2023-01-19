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Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

СК начал проверку завоза кори мигрантами из Средней Азии в Новосибирскую область

Сегодня, 02:19
Фото: 1MI
Нулевой пациент был мигрант
В Новосибирской области продолжается рост заболеваемости корью. По данным за январь, количество заболевших в регионе достигает 45. Роспотребнадзор заявлял, что нулевым пациентом стал приезжий из Средней Азии. Следком ведет проверку.

Еще в декабре в Новосибирской области было 19 зараженных, в январе их стало 45, говорил Минздрав. В региональном Роспотребнадзоре объяснили, что первым человеком, у которого выявили корь, стал приезжий из Средней Азии.

Стало известно, кто был нулевым пациентом с корью в Новосибирске
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Тогда вспышки распространения вируса не произошло. Следственный комитет по НСО проверит эту информацию. Причиной вспышки инфекции могла послужить халатность сотрудников миграционного контроля.

Отметим, что все зараженные в регионе не были вакцинированные от опасного заболевания. Сейчас корью болеют 17 детей и 28 взрослых.

Корь опасна своими последствиями. Вирус порождает дыхательную систему, ЖКТ и даже нервную систему.

Новосибирцам рассказали об опасности амебы-мозгоеда
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Напомним, ранее первый случай смерти пациента от поедающей мозг амебы, выявили в Южной Корее.

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Корь
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