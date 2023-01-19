Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
Еще в декабре в Новосибирской области было 19 зараженных, в январе их стало 45, говорил Минздрав. В региональном Роспотребнадзоре объяснили, что первым человеком, у которого выявили корь, стал приезжий из Средней Азии.
Тогда вспышки распространения вируса не произошло. Следственный комитет по НСО проверит эту информацию. Причиной вспышки инфекции могла послужить халатность сотрудников миграционного контроля.
Отметим, что все зараженные в регионе не были вакцинированные от опасного заболевания. Сейчас корью болеют 17 детей и 28 взрослых.
Корь опасна своими последствиями. Вирус порождает дыхательную систему, ЖКТ и даже нервную систему.
Напомним, ранее первый случай смерти пациента от поедающей мозг амебы, выявили в Южной Корее.