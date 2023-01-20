Бывшего начальника вагонного хозяйства регионального РЖД осудили за взятку в 7 млн

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Об этом сообщил телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
По версии следствия, с 2018 по 2022 год обвиняемый получил за лоббирование интересов более 7 млн рублей. В деле фигурирует ООО «Ремонтная компания «Новотранс», которая зачисляла деньги на банковский счет подставного лица.
Также телеграм-канал сообщает, что уголовное дело направлено в Тайгинский городской суд Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что бывший зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин признал вину по делу о взяточничестве в суде. Также поступил и его сообщник – бизнесмен Сергей Белоус.