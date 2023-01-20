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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Бывшего начальника вагонного хозяйства регионального РЖД осудили за взятку в 7 млн

Сегодня, 08:18
Фото: 1MI
Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему начальнику вагонного хозяйства региональной структуры "РЖД"

Новосибирский экс-руководитель региональной структуры РЖД  предстанет перед судом

Бывший начальник службы вагонного хозяйства Западно-Сибирского структурного подразделения ОАО «РЖД» обвиняется по статье 290 — получение взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщил телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
По версии следствия, с 2018 по 2022 год обвиняемый получил за лоббирование интересов более 7 млн рублей. В деле фигурирует ООО «Ремонтная компания «Новотранс», которая зачисляла деньги на банковский счет подставного лица.
Также телеграм-канал сообщает, что уголовное дело направлено в Тайгинский городской суд Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что бывший зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин признал вину по делу о взяточничестве в суде. Также поступил и его сообщник – бизнесмен Сергей Белоус.

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#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#РЖД#Экс-начальник#Взятка
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