Бывшего начальника вагонного хозяйства регионального РЖД осудили за взятку в 7 млн

Об этом сообщил телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

По версии следствия, с 2018 по 2022 год обвиняемый получил за лоббирование интересов более 7 млн рублей. В деле фигурирует ООО «Ремонтная компания «Новотранс», которая зачисляла деньги на банковский счет подставного лица.

Также телеграм-канал сообщает, что уголовное дело направлено в Тайгинский городской суд Кемеровской области.