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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Отстранённый вице-мэр Новосибирска Артем Скатов вернулся на работу

Сегодня, 07:06
Фото: сайт мэрии Новосибирска
Дело Скатова передали в суд
Обвиняемый в клевете заместитель мэра Артем Скатов вернулся на работу в муниципалитет. Эту информацию подтвердили Atas.info в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На время следственных действий зам мэра Артем Скатов был отстранен от работы в муниципалитете. Его дело о клевете передали в суд.

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов подтвердил Atas.info, что Артем Скатов вернулся к выполнению своих обязанностей. Он продолжит курировать направления, которые были закреплены за ним ранее в департаменте информационной политики.

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Напомним, что против вице-мэра возбудили уголовное дело по факту клеветы в интернете. По данным следствия, Скатов заказал публикацию в одном из Телеграм-каналов политический пост. Правоохранители узнали об этом от депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

Прокуратура с обвинительным заключением передала дело в суд. Ведомство рассмотрит дело по существу. Стоит отметить, что речь идет о посте в Телеграм-канале, о единороссе Дмитрии Савельеве, который якобы «скупает» народных избранников Городского совета НСК, чтобы иметь больше голосов для шантажирования мэра Анатолия Локтя, пишет НГС

#Эмилия Губарева#Депутат#Общество#Новосибирск
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