Отстранённый вице-мэр Новосибирска Артем Скатов вернулся на работу

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
На время следственных действий зам мэра Артем Скатов был отстранен от работы в муниципалитете. Его дело о клевете передали в суд.
Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов подтвердил Atas.info, что Артем Скатов вернулся к выполнению своих обязанностей. Он продолжит курировать направления, которые были закреплены за ним ранее в департаменте информационной политики.
Напомним, что против вице-мэра возбудили уголовное дело по факту клеветы в интернете. По данным следствия, Скатов заказал публикацию в одном из Телеграм-каналов политический пост. Правоохранители узнали об этом от депутата Госдумы Дмитрия Савельева.
Прокуратура с обвинительным заключением передала дело в суд. Ведомство рассмотрит дело по существу. Стоит отметить, что речь идет о посте в Телеграм-канале, о единороссе Дмитрии Савельеве, который якобы «скупает» народных избранников Городского совета НСК, чтобы иметь больше голосов для шантажирования мэра Анатолия Локтя, пишет НГС.