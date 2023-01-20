Отстранённый вице-мэр Новосибирска Артем Скатов вернулся на работу

Прокуратура с обвинительным заключением передала дело в суд. Ведомство рассмотрит дело по существу. Стоит отметить, что речь идет о посте в Телеграм-канале, о единороссе Дмитрии Савельеве, который якобы «скупает» народных избранников Городского совета НСК, чтобы иметь больше голосов для шантажирования мэра Анатолия Локтя, пишет НГС.