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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Тело замерзшего насмерть мужчины нашли в Новосибирске рядом с Бугринским мостом

Сегодня, 09:23
Фото: ВК/АСТ-54
Тело лежало в снегу
В Новосибирске очевидцы обнаружили труп неизвестного мужчины, чье тело лежало в снегу, такая информация появилась в ВК-группе «АСТ-54».

В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «АСТ-54» появилась запись о найденном теле мужчины. Его обнаружили двое очевидцев рядом с Бугринским мостом.

О шокирующей находке в полицию свидетели заявлять не стали, а скинули в группу координаты местонахождения мужчины. На момент публикации новости в пресс-службе МВД ситуацию не прокомментировали.

Чье тело нашли в снегу – пока неизвестно. Мы следим за подробностями развития новости.

Под Новосибирском нашли расчлененное тело человека в овраге
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Напомним, что ранее в Бердске местные жители нашли расчлененное тело в овраге. Спасатели собирали труп по частям. 

#Эмилия Губарева#Криминал#Происшествия#Новосибирск
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