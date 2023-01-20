Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «АСТ-54» появилась запись о найденном теле мужчины. Его обнаружили двое очевидцев рядом с Бугринским мостом.
О шокирующей находке в полицию свидетели заявлять не стали, а скинули в группу координаты местонахождения мужчины. На момент публикации новости в пресс-службе МВД ситуацию не прокомментировали.
Чье тело нашли в снегу – пока неизвестно. Мы следим за подробностями развития новости.
Напомним, что ранее в Бердске местные жители нашли расчлененное тело в овраге. Спасатели собирали труп по частям.