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Posted Сегодня, 02:55

Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 02:58

Updated Сегодня, 02:58

В ближайшие два года в Новосибирской области построят 18 новых школ

Сегодня, 02:55
Фото: 1MI
В регионе появится более 13 тысяч новых учебных мест

В Новосибирской области 18 новых школ построят в 2023-24 годах

Большая часть новых учебных заведений будет сдана в эксплуатацию в течение 2023 года

В течение 2023-24 годов в Новосибирской области планируется построить и сдать в эксплуатацию 18 новых общеобразовательных школ. Общее количество учебных мест в них превысить 13 тысяч. Значительная часть учебных заведений будет готова принято учеников до конца 2023 года. В текущем году работы будут завершены в 10 школах. В основном они расположены в отдаленных микрорайонах Новосибирска, кроме того, школы появятся в селах Марусино и Толмачево Новосибирского района. Завершат строительство новых учебных корпусов в  селах Репьево Тогучинского района и Ивановка Баганского района.

Строительство еще четырех школ завершат в 2024 году. Новые образовательные учреждения появятся в поселках Элитный и Кудряшовский, на улице Кубовой в Новосибирске, а в школе на улице Авиастроителей будет завершена реконструкция. Об этом со ссылкой на главу регионального Минобра сообщает издание РБК.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Строительство
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