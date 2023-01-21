Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:58
В течение 2023-24 годов в Новосибирской области планируется построить и сдать в эксплуатацию 18 новых общеобразовательных школ. Общее количество учебных мест в них превысить 13 тысяч. Значительная часть учебных заведений будет готова принято учеников до конца 2023 года. В текущем году работы будут завершены в 10 школах. В основном они расположены в отдаленных микрорайонах Новосибирска, кроме того, школы появятся в селах Марусино и Толмачево Новосибирского района. Завершат строительство новых учебных корпусов в селах Репьево Тогучинского района и Ивановка Баганского района.
Строительство еще четырех школ завершат в 2024 году. Новые образовательные учреждения появятся в поселках Элитный и Кудряшовский, на улице Кубовой в Новосибирске, а в школе на улице Авиастроителей будет завершена реконструкция. Об этом со ссылкой на главу регионального Минобра сообщает издание РБК.