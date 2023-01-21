Рано утром в субботу, 21 января, автомобиль Mercedes-Benz E-Class вылетел с дороги и врезался в здание автомойки FreshАВТО на улице Федора Ивачева в Железнодорожном районе Новосибирска. Путь неуправляемой машине преградил бетонный забор, на которой, по-видимому, пришелся основной удар – передняя часть немецкой машины серьезно разбита. В результате постройка получила незначительные повреждения.