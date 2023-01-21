atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

В Новосибирске дрифтующий Mercedes протаранил автомойку в Железнодорожном районе

Сегодня, 03:49
Фото: АСТ-54
Предположительно, это последствия неудачного дрифта

Mersedes врезался в здание автомойки в Новосибирске и повис на бетонном заборе

Иномарка вылетела с дороги и врезалась в здание автосервиса. Если бы не бетонное ограждение, масштаб разрушений был бы значительнее

Рано утром в субботу, 21 января, автомобиль Mercedes-Benz E-Class вылетел с дороги и врезался в здание автомойки FreshАВТО на улице Федора Ивачева в Железнодорожном районе Новосибирска. Путь неуправляемой машине преградил бетонный забор, на которой, по-видимому, пришелся основной удар – передняя часть немецкой машины серьезно разбита. В результате постройка получила незначительные повреждения.

Подписчики паблика АСТ-54, где опубликованы фотографии с места ДТП, предполагают, что авария – следствие неудачного дрифта, преднамеренного или случайного. Автомойка расположена на повороте дороги, где автомобиль мог уйти в занос.

Читайте также:
Трое детей пострадали в ДТП с новосибирской маршруткой № 45 и иномаркойСудебные приставы взыскали с новосибирца 820 тысяч рублей за погибшую в ДТП женщинуУ фуры свернуло кабину, автобус получил серьезные повреждения: ДТП в районе Сосновки
#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автомойка#Дрифт
Подпишитесь
Саботаж есть, коллапса нет: директор МУП "САХ" о борьбе за мусорную концессию
Вчера, 08:47
«Завтра требуют 6 500 $»: впавшую в кому на Бали женщину еще не вывезли в Новосибирск
19 января 07:35
Травников, Карелин, Локоть: чем занимаются дети новосибирских политиков
19 января 05:38
Вице-мэр Новосибирска Терешкова в бикини на Крещение взбудоражила новосибирцев
Вчера, 05:35
Институт катализа СО РАН разработал инновационное церковное кадило
19 января 13:48
Страшные кадры: двое выпали с балкона в центре Новосибирска
Вчера, 12:38