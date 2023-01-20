Судебные приставы взыскали с новосибирца 820 тысяч рублей за погибшую в ДТП женщину

В Новосибирске приставы взыскали с виновника ДТП 820 тысяч рублей компенсации

Водитель, которому за ДТП присудили 3 года условно и назначили 820 тысяч рублей компенсации родственникам погибшей, деньги не выплатил. Судебные приставы арестовали его счета и имущество, и он расплатился в кратчайшие сроки.