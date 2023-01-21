Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Новосибирске организована доследственная проверка обстоятельств аварии в Октябрьском районе, в которой пострадали шесть человек, включая трех несовершеннолетних пассажиров маршрутного такси, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
ДТП произошло утром 20 января на улице Выборная. Женщина за рулем автомобиля BMW выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной маршрутного такси № 18. Помощь медиков потребовалась виновнице аварии, ее пассажиру и четырем пассажирам маршрутки.