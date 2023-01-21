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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Новосибирске Следком проверит аварию маршрутки с шестью пострадавшими

Сегодня, 10:12
Фото: пресс-служба ГИБДД по НСО
Машины сошлись в лобовом столкноении

Следователи изучат обстоятельства ДТП с маршруткой, в котром пострадали трое детей

Следственный комитет проведет доследственную проверку ДТП с маршрутным такси в Октябрьском районе, в котором пострадали, в том числе, трое детей

В Новосибирске организована доследственная проверка обстоятельств аварии в Октябрьском районе, в которой пострадали шесть человек, включая трех несовершеннолетних пассажиров маршрутного такси, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

ДТП произошло утром 20 января на улице Выборная. Женщина за рулем автомобиля BMW выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной маршрутного такси № 18. Помощь медиков потребовалась виновнице аварии, ее пассажиру и четырем пассажирам маршрутки.

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