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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Правила пребывания иностранцев - что изменится для россиян в Казахстане с 27 января

Сегодня, 12:28
Фото: atas.info
В сентябре 2022 года россияне стояли в огромной очереди на границе с Казахстаном

Как россияне планируют обходить правила пребывания в Казахстане с 27 января 2023 года

Казахстан изменил правила для иностранцев - раньше разрешенный туристам срок пребывания 90 дней можно было обнулить, выехав из страны на пару дней и вернувшись обратно. С 27 января срок присутствия в стране без оформления разрешения на временное проживание (РВП) - 90 дней в течение полугода.

Правила пребывания россиян в Казахстане: что изменится с 27 января 2023 года

Раньше жителям России можно было 3 месяца находиться в Казахстане, не оформляя разрешения на временное проживание, после этого выехать на пару-тройку дней в другую страну, вернуться и снова 3 месяца проживать в Казахстане на законных основаниях. Это так называемый бордер ран (border run) - возможность обнулить разрешенные 90 дней пребывания в стране краткосрочным выездом в любую из соседних стран. 

С 27 января 2023 года правила пребывания в Казахстане для иностранцев из ЕАЭС, куда входит Россия, изменятся. После пребывания в течение 90 дней в Казахстане, иностранцам из ЕАЭС нужно будет покинуть страну минимум на 90 дней или оформить разрешение на временное проживание (РВП).

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Основания для получения разрешения на временное проживание в Казахстане с 27 января 2023 года

РВП выдается основании договора на работу или учебу, бизнес-эмиграции, прохождении лечения или ухода за родственником в Казахстане. Миссионерская деятельность и семейные отношения тоже являются возможным основанием для получения РВП. Новые правила вводятся Постановлением Правительства Республики Казахстан №1146 от 31.12.2022 г.

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Как планируют получать РВП приехавшие в Казахстан россияне

В 2022 году в Казахстан въехали более миллиона россиян. Большая часть пересекла границу с Казахстаном в июле 2022 года - 485 тысяч человек, около 400 тысяч человек въехали в Казахстан из России в августе и чуть больше - в сентябре, после объявления частичной мобилизации. 205 тысяч человек вскоре после въезда покинули Казахстан, отправившись в другие страны. Среди тех, кто остался, многие продолжают работать на российские компании, не оформляя при этом РВП.

В чатах релокантов уже идет активное обсуждение нового закона о пребывании иностранцев. Самый простой способ на законный основаниях остаться в Казахстане, который предлагают в чатах - заключить фиктивный договор по трудоустройству. Или найти дополнительную официальную работу. 

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В сентябре россияне массово уезжали в Казахстан и другие страны после объявления частичной мобилизации, но потом часть из них в ноябре-декабре вернулись обратно.

#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область
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