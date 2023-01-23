В 2022 году в Казахстан въехали более миллиона россиян. Большая часть пересекла границу с Казахстаном в июле 2022 года - 485 тысяч человек, около 400 тысяч человек въехали в Казахстан из России в августе и чуть больше - в сентябре, после объявления частичной мобилизации. 205 тысяч человек вскоре после въезда покинули Казахстан, отправившись в другие страны. Среди тех, кто остался, многие продолжают работать на российские компании, не оформляя при этом РВП.