Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Раньше жителям России можно было 3 месяца находиться в Казахстане, не оформляя разрешения на временное проживание, после этого выехать на пару-тройку дней в другую страну, вернуться и снова 3 месяца проживать в Казахстане на законных основаниях. Это так называемый бордер ран (border run) - возможность обнулить разрешенные 90 дней пребывания в стране краткосрочным выездом в любую из соседних стран.
С 27 января 2023 года правила пребывания в Казахстане для иностранцев из ЕАЭС, куда входит Россия, изменятся. После пребывания в течение 90 дней в Казахстане, иностранцам из ЕАЭС нужно будет покинуть страну минимум на 90 дней или оформить разрешение на временное проживание (РВП).
РВП выдается основании договора на работу или учебу, бизнес-эмиграции, прохождении лечения или ухода за родственником в Казахстане. Миссионерская деятельность и семейные отношения тоже являются возможным основанием для получения РВП. Новые правила вводятся Постановлением Правительства Республики Казахстан №1146 от 31.12.2022 г.
В 2022 году в Казахстан въехали более миллиона россиян. Большая часть пересекла границу с Казахстаном в июле 2022 года - 485 тысяч человек, около 400 тысяч человек въехали в Казахстан из России в августе и чуть больше - в сентябре, после объявления частичной мобилизации. 205 тысяч человек вскоре после въезда покинули Казахстан, отправившись в другие страны. Среди тех, кто остался, многие продолжают работать на российские компании, не оформляя при этом РВП.
В чатах релокантов уже идет активное обсуждение нового закона о пребывании иностранцев. Самый простой способ на законный основаниях остаться в Казахстане, который предлагают в чатах - заключить фиктивный договор по трудоустройству. Или найти дополнительную официальную работу.
В сентябре россияне массово уезжали в Казахстан и другие страны после объявления частичной мобилизации, но потом часть из них в ноябре-декабре вернулись обратно.