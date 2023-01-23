Суд начал рассматривать дело экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка в Татарске

Напомним, что громкое ДТП произошло в Татарске 30 октября. Тогда 67-летний депутат Сергей Мамонтов сбил 6-летнего ребенка и уехал с места ДТП. Мальчик выжил, но проходил долгую реабилитацию. Сознался в преступлении народный избранник сам, на следующий день.