Суд начал рассматривать дело экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка в Татарске

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:02
В декабре мировой суд прекратил уголовное дело о ДТП в связи с примирением сторон. Однако прокуратура Новосибирской области подала апелляцию о возобновлении уголовного дела и суд ее удовлетворил. Слушание проходит в понедельник, 23 января.
«По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора решение мирового судьи Татарского судебного района о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение», - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Напомним, что громкое ДТП произошло в Татарске 30 октября. Тогда 67-летний депутат Сергей Мамонтов сбил 6-летнего ребенка и уехал с места ДТП. Мальчик выжил, но проходил долгую реабилитацию. Сознался в преступлении народный избранник сам, на следующий день.
Против него возбудили уголовное дело за оставление человека в опасности после аварии. Мамонтова лишили мандата и исключили их партии «ЕР». Вскоре экс-депутат и мать мальчика помирились. Ребенку выплатили компенсацию.
Напомним, что сбитый бывшим депутатом в Татарске мальчик встретился с художником Никасом Сафроновым. Он отпраздновал со знаменитостью свой 7-й день рождения.