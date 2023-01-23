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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Загадочный труп 42-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Сегодня, 03:05
Фото: 1MI
Тело мужчины нашли а закрытой квартире

В Новосибирске спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины

В Дзержинском районе Новосибирска в одной из квартир было найдено тело мужчины, сообщают в ВК-группе МАСС.

По данным спасателей, все произошло 22 января после 10 часов вечера. В одной из квартир мужчина не отзывался, а его дверь была закрыта.

Спасатели обеспечили доступ в квартиру. Там было обнаружено тело 42-летнего мужчины без признаков жизни. Труп передали медикам, которые констатировали смерть.

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#Эмилия Губарева#Погиб#Новосибирск#Происшествия
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