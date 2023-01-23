Загадочный труп 42-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
По данным спасателей, все произошло 22 января после 10 часов вечера. В одной из квартир мужчина не отзывался, а его дверь была закрыта.
Спасатели обеспечили доступ в квартиру. Там было обнаружено тело 42-летнего мужчины без признаков жизни. Труп передали медикам, которые констатировали смерть.
Напомним, что 20 января в центре Новосибирска произошло ЧП: девушка-подросток выпала из окна прямо на мимо проходящего парня-подростка. Они скончались на месте. Подробности трагедии - в материале.