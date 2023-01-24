Белорусские автобусы МАЗ появятся в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
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Updated Сегодня, 11:52
После встречи с постом Беларуси в России Дмитрием Крутым новосибирский градоначальник поделился с общественностью планами по обновлению парка общественного транспорта.
Специальные модели МАЗ, подготовленные к суровому сибирскому климату поступят в Новосибирск во второй половине года.
На сайте МАЗ можно найти такие характеристики последней модели электробуса “ МАЗ 303E10”.
Расчетный запас хода электробуса составляет до 300 км, для сравнения согласно статье на сервисе Next Car восьмилетняя Tesla S при средней скорости на трассе в 90 км/ч может проехать 412 км, а при скорости 120 км/ч имеет запас хода сокращается до 302 км.
Cалон электробуса рассчитан на 72 пассажира и оборудован откидным трапом для заезда инвалидной коляски с ручкой, системой наклона кузова "Книлинг" для облечения посадки/высадки пассажиров и оборудованием для крепления инвалидной коляски.
Ранее влиятельный единоросс и командир элитного подразделения добровольцев "Вега" Андрей Панферов заявил, что в Новосибирске пора перейти к конкурсному назначению главы города. Выбранный мэр, считает Панферов, не справляется с обязанностями.