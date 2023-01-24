atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Белорусские автобусы МАЗ появятся в Новосибирске

Сегодня, 11:42
Фото: https://maz.by/products/passenger-vehicle/maz-303e10
Белорусские автобусы поедут по Новосибирску.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал опытную эксплуатацию электробусов МАЗ в сибирских условиях.

После встречи с постом Беларуси в России Дмитрием Крутым новосибирский градоначальник поделился с общественностью планами по обновлению парка общественного транспорта. 

Систему распознавания лиц установят в троллейбусах Новосибирска
Узнать подробнее

Специальные модели МАЗ, подготовленные к суровому сибирскому климату поступят в Новосибирск во второй половине года. 

На сайте МАЗ можно найти такие характеристики последней модели электробуса “ МАЗ 303E10”. 

Расчетный запас хода электробуса составляет до 300 км, для сравнения согласно статье на сервисе Next Car восьмилетняя Tesla S при средней скорости на трассе в 90 км/ч может проехать 412 км, а при скорости 120 км/ч имеет запас хода сокращается до 302 км.   

Cалон электробуса рассчитан на 72 пассажира и оборудован откидным трапом для заезда инвалидной коляски с ручкой, системой наклона кузова "Книлинг" для облечения посадки/высадки пассажиров и оборудованием для крепления инвалидной коляски.

Ранее влиятельный единоросс и командир элитного подразделения добровольцев "Вега" Андрей Панферов заявил, что в Новосибирске пора перейти к конкурсному назначению главы города. Выбранный мэр, считает Панферов, не справляется с обязанностями.

#Город#Новосибирск#Локоть#Анатолий Локоть#Автобус#МАЗ#Электробус
Подпишитесь
«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой
Сегодня, 08:41
Уголовное дело после увольнения — итог 20 лет директорства Кулябина в Красном факеле
Сегодня, 03:45
Стало известно, кому принадлежит легендарный памятник в Новосибирске
Сегодня, 03:25
Клиника на Бали препятствует эвакуации жительницы Новосибирска из-за неоплаты лечения
Сегодня, 04:42
В Новосибирске ожидают гололед и заносы из-за мощной метели
Сегодня, 06:07
Новосибирский депутат отправился добровольцем на СВО
Сегодня, 09:09