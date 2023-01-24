Белорусские автобусы МАЗ появятся в Новосибирске

Расчетный запас хода электробуса составляет до 300 км, для сравнения согласно статье на сервисе Next Car восьмилетняя Tesla S при средней скорости на трассе в 90 км/ч может проехать 412 км, а при скорости 120 км/ч имеет запас хода сокращается до 302 км.