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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Авария с участием машины ДПС произошла в Новосибирске

25 января 2023, 13:20
Фото: ВК-сообщество "Инцидент Новосибирск"
Машина ДПС попала в аварию с Новосибирске.

В Новосибирске автомобиль ДПС попал в аварию на Станционной улице

В Новосибирске на улице Станционной случилось ДТП, в котором пострадала служебная машина.

Первую информацию о случившемся опубликовало ВК-сообщество "Инцидент Новосибирск". Согласно информации источника, авария произошла 25 января на Станционной улице Новосибирска. 

Очевидцы происшествия также засняли видео с последствиями столкновения. На кадрах видна машина ДПС, которую развернуло перпендикулярно направлению движения. Значительных повреждений на автомобиле не наблюдается. Также на видео нет и других участников столкновения. 

Помимо этого новосибирское издание НГС сообщает, что в аварии никто не пострадал, со ссылкой на источники в МВД. 

Ранее Atas.info сообщал о столкновении "Лады" и "Лексуса", которое стало фатальным для пассажира отечественного автомобиля.

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#ДТП#Авария#ДПС#Машина#Происшествия#Транспорт#Новосибирск
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