Авария с участием машины ДПС произошла в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Первую информацию о случившемся опубликовало ВК-сообщество "Инцидент Новосибирск". Согласно информации источника, авария произошла 25 января на Станционной улице Новосибирска.
Очевидцы происшествия также засняли видео с последствиями столкновения. На кадрах видна машина ДПС, которую развернуло перпендикулярно направлению движения. Значительных повреждений на автомобиле не наблюдается. Также на видео нет и других участников столкновения.
Помимо этого новосибирское издание НГС сообщает, что в аварии никто не пострадал, со ссылкой на источники в МВД.
Ранее Atas.info сообщал о столкновении "Лады" и "Лексуса", которое стало фатальным для пассажира отечественного автомобиля.