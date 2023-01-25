Два тягача столкнулись под Барабинском лоб в лоб, водители погибли

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Он рассказал, что на трассе Новосибирск — Омск два тягача и оба с прицепами столкнулись лоб в лоб. По его словам, водители тяжеловозов погибли.
Также пострадали два легковых автомобиля и еще два тягача — машинам из-за аварии пришлось уйти в кювет.
Кроме того, по словам участника событий, на трассе в обе стороны образовались многокилометровые пробки.
Официальных комментариев ГИБДД по поводу случившегося пока не было.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку по факту ДТП в Коченевском районе, в котором погибли четыре человека. Среди погибших - медики "скорой помощи".