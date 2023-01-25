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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Два тягача столкнулись под Барабинском лоб в лоб, водители погибли

25 января 2023, 15:03
Фото: "АСТ-54"
Смертельное ДТП под Барабинском
Видеозапись в ВК-паблик «АСТ-54» прислал водитель, который, по утверждению сообщества, стал участником происшествия.
Видео: "АСТ-54"

Он рассказал, что на трассе Новосибирск — Омск два тягача и оба с прицепами столкнулись лоб в лоб. По его словам, водители тяжеловозов погибли.

Также пострадали два легковых автомобиля и еще два тягача — машинам из-за аварии пришлось уйти в кювет.

Кроме того, по словам участника событий, на трассе в обе стороны образовались многокилометровые пробки.

Официальных комментариев ГИБДД по поводу случившегося пока не было.

Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку по факту ДТП в Коченевском районе, в котором погибли четыре человека. Среди погибших - медики "скорой помощи".

#Авария#Тягачи#Лобовое столкновение#Трасса Новосибирск-Омск#ДТП#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#Барабинск#Видео
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