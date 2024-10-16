Лобовое столкновение на дамбе ГЭС: фура едва не рухнула в водохранилище

Ранним утром 16 октября на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска произошло лобовое столкновение между легковым автомобилем Volkswagen Polo и грузовиком Scania, что спровоцировало огромную пробку.