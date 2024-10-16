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Лобовое столкновение

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Лобовое столкновение на дамбе ГЭС: фура едва не рухнула в водохранилище
Ранним утром 16 октября на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска произошло лобовое столкновение между легковым автомобилем Volkswagen Polo и грузовиком Scania, что спровоцировало огромную пробку.
16 октября, 06:29
Появилось видео лобового ДТП грузовиков с легковушкой в Новосибирской области
Молодая женщина за рулем Toyota Cresta получила травмы после столкновения с двумя грузовиками на Чуйском тракте в Новосибирской области, сообщают соцсети.
27 мая, 04:47
Сибирячка ищет свидетелей лобового ДТП, в котором тяжело пострадали ее родители
7 марта, 09:26
2023
Два тягача столкнулись под Барабинском лоб в лоб, водители погибли
Видеозапись в ВК-паблик «АСТ-54» прислал водитель, который, по утверждению сообщества, стал участником происшествия.
25 января 2023, 15:03

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