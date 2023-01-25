Попутчик умершего таксиста попал на камеры видеонаблюдения

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Таксист из Новосибирска, чье тело было обнаружено в Заельцевском районе, попал на камеры видеонаблюдения на парковке в компании с попутчиком.
Новосибирское издание НГС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах, сообщат об обнаружении видео, запечатлевшего погибшего таксиста у Заельцевского кладбища.
Мужчина в компании с попутчиком шел через Мочищенское шоссе.
Напомним, что 21 января мужчина уехал на “Ладе” Веста и не вернулся домой.
Двое суток спустя тело мужчины было найдено волонтера поискового движения “ЛизаАлерт”