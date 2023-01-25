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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Попутчик умершего таксиста попал на камеры видеонаблюдения

25 января 2023, 14:34
Фото: 1MI
Умерший таксист попал на камеры видеонаблюдения вместе с попутчиком.
В Новосибирске появилась новая зацепка в деле о смерти водителя такси.

Таксист из Новосибирска, чье тело было обнаружено в Заельцевском районе, попал на камеры видеонаблюдения на парковке в компании с попутчиком. 

Новосибирское издание НГС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах, сообщат об обнаружении видео, запечатлевшего погибшего таксиста у Заельцевского кладбища. 

Мужчина в компании с попутчиком шел через Мочищенское шоссе. 

Напомним, что 21 января мужчина уехал на “Ладе” Веста и не вернулся домой. 

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Двое суток спустя тело мужчины было найдено волонтера поискового движения “ЛизаАлерт” 

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#Происшествия#Камеоа#Таксист#Видео#Кладбище#Новосибирск
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