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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

24-летняя мать погибших в пожаре детей задержана следственными органами

26 января 2023, 12:08
24-летнюю мать погибших в пожаре детей в декабре 2022 года задержали

В НСО мать задохнувшихся в пожаре детей задержали, на няню завели уголовное дело

Мать и няню погибших в пожаре детей обвиняют по нескольким статьям УК РФ.

Телеграм-канал «СУ СК России по Новосибирской области» сообщил, что в рамках расследования уголовного дела задержана 24-летняя жительница Новосибирской области, чьи малолетние дети погибли во время пожара. Ей инкриминируют сразу две статьи УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем  и оставление в опасности.
Региональный следственный комитет пришел к выводу, что 24-летняя мать малолетних детей зачастую оставляла малышей на длительное время без материнского присмотра, в том числе с малознакомыми людьми. В прямом смысле слова беспризорные дети находились в арендованных помещениях, которые не соответствовали элементарным санитарным нормам и не отвечали правилам техники безопасности.
В день трагедии родительница оставила детей с 19-летней девушкой, которая за деньги присматривала за малышами.
Няня отправилась на косметические процедуры, оставив несмышленых еще ребятишек одних.
В результате пожара оба ребенка погибли в декабре 2022 года.
Кстати, о няне, которая также оказалась в поле зрения следственных органов. Ее обвиняют по статье 109 КУ РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. 
«Обвиняемая оставила в декабре 2022 года малолетних детей без присмотра на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и дети погибли», — говорится в сегодняшнем сообщение телеграм-канала регионального Следкома.
Мать погибших малышей следственные органы уже задержали. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжает сбор доказательств по уголовным делам.
Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили дело в отношении матери погибших на пожаре детей в Новосибирске.

#Погиб#Дети#Пожар#Мать#Няня#СК РФ#Задержание#Общество#Криминал#Новосибирская область
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