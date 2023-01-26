24-летняя мать погибших в пожаре детей задержана следственными органами

Телеграм-канал «СУ СК России по Новосибирской области» сообщил, что в рамках расследования уголовного дела задержана 24-летняя жительница Новосибирской области, чьи малолетние дети погибли во время пожара. Ей инкриминируют сразу две статьи УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем и оставление в опасности.

Региональный следственный комитет пришел к выводу, что 24-летняя мать малолетних детей зачастую оставляла малышей на длительное время без материнского присмотра, в том числе с малознакомыми людьми. В прямом смысле слова беспризорные дети находились в арендованных помещениях, которые не соответствовали элементарным санитарным нормам и не отвечали правилам техники безопасности.

В день трагедии родительница оставила детей с 19-летней девушкой, которая за деньги присматривала за малышами.

Няня отправилась на косметические процедуры, оставив несмышленых еще ребятишек одних.

В результате пожара оба ребенка погибли в декабре 2022 года.

Кстати, о няне, которая также оказалась в поле зрения следственных органов. Ее обвиняют по статье 109 КУ РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

«Обвиняемая оставила в декабре 2022 года малолетних детей без присмотра на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и дети погибли», — говорится в сегодняшнем сообщение телеграм-канала регионального Следкома.

Мать погибших малышей следственные органы уже задержали. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжает сбор доказательств по уголовным делам.

Расследование продолжается.