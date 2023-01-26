Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
"Живём с мужем 15 лет бок о бок. Нарожали троих детей, квартира 3-х комнатная, но дети, будь они неладны, спят только с нами в зале. Один с папой, другой с мамой, третий более менее адекватный, спит один, но тоже в зале," - поделилась подписчица группы Вконтакте "Подслушано Бердск" своей проблемой отсутствия секса с мужем.
И тут же написала, что ее одолевают мысли завести любовника: "Думаю завести дневного любовника, тоже обязательно женатого. Или это слишком не правильно, ну а как быть, жизнь одна, старость не за горами,муж не шевелится, не фантазирует, не предлагает, а я вот Хочу... "
Группа давно не видела такого шквала комментариев. Женщину предупреждают, что так она только развалит семью и предлагают решить вопрос менее кардинальным способом: "Детей отдельно, мужа в охапку и вперёд. Не предлагает сам, предлагайте вы, фантазируйте, соблазняйте". Также комментаторы предлагают сходить к психологу, поговорить с мужем, оставить детей с няней на выходные, в общем, сделать что угодно, но не изменять мужу.
Пост вышел вечером, а утром в группе появилось продолжение другого автора, в котором активно обсуждается противоположная точка зрения: "как можно, находясь рядом 15 лет, хотеть друг друга стабильно и сильно? Может какие-то секреты есть?", в том же посте автор делится, что завела уже трех любовников и все прекрасно. Обсуждение не менее бурное, количество комментариев растет, но нет ни одного поддерживающего автора поста.
А в сводки новостей истории про любовников и любовниц чаще всего попадают в негативном контексте.