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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Матери троих детей под Новосибирском не хватает секса с мужем - она ищет любовника

26 января 2023, 07:23
Фото: 1MI
Своими мыслями о поиске секса поделилась жительница Бердска в соцсетях

Мать троих детей под Новосибирском ищет женатого мужчину для секса

Женщина решила поделиться наболевшим, рассказала про трех маленьких детей и отсутствие секса, а потом буквально взорвала паблик Вконтакте своим сообщением: "Думаю завести дневного любовника, тоже обязательно женатого". Шквал комментариев и второй пост на эту же тему всего за несколько часов.

"Живём с мужем 15 лет бок о бок. Нарожали троих детей, квартира 3-х комнатная, но дети, будь они неладны, спят только с нами в зале. Один с папой, другой с мамой, третий более менее адекватный, спит один, но тоже в зале," - поделилась подписчица группы Вконтакте "Подслушано Бердск" своей проблемой отсутствия секса с мужем. 

И тут же написала, что ее одолевают мысли завести любовника: "Думаю завести дневного любовника, тоже обязательно женатого. Или это слишком не правильно, ну а как быть, жизнь одна, старость не за горами,муж не шевелится, не фантазирует, не предлагает, а я вот Хочу... "

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Группа давно не видела такого шквала комментариев. Женщину предупреждают, что так она только развалит семью и предлагают решить вопрос менее кардинальным способом: "Детей отдельно, мужа в охапку и вперёд. Не предлагает сам, предлагайте вы, фантазируйте, соблазняйте". Также комментаторы предлагают сходить к психологу, поговорить с мужем, оставить детей с няней на выходные, в общем, сделать что угодно, но не изменять мужу.

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Пост вышел вечером, а утром в группе появилось продолжение другого автора, в котором активно обсуждается противоположная точка зрения: "как можно, находясь рядом 15 лет, хотеть друг друга стабильно и сильно? Может какие-то секреты есть?", в том же посте автор делится, что завела уже трех любовников и все прекрасно. Обсуждение не менее бурное, количество комментариев растет, но нет ни одного поддерживающего автора поста.

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А в сводки новостей истории про любовников и любовниц чаще всего попадают в негативном контексте.

#Дети#Секс#Любовник#Общество#Город#Новосибирск#Бердск#Новосибирская область
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