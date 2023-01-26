Пост вышел вечером, а утром в группе появилось продолжение другого автора, в котором активно обсуждается противоположная точка зрения: "как можно, находясь рядом 15 лет, хотеть друг друга стабильно и сильно? Может какие-то секреты есть?", в том же посте автор делится, что завела уже трех любовников и все прекрасно. Обсуждение не менее бурное, количество комментариев растет, но нет ни одного поддерживающего автора поста.