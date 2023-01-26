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Сержант из Новосибирской области Олег Сачевский награждён медалью «За боевые отличия»

26 января 2023, 06:47
Фото: 1MI
Мужчина отправился на СВО с первых дней
Старший сержант из Новосибирской области Олег Сачевский получил награду «За боевые отличия».

Военный из города Барабинска Олег Сачевский служит по контракту с 2013 года. Он отправился на СВО в первые дни. Награду за участие в спецоперации сибиряк получил в сентябре 2022.

Его наградили «За боевые отличия» после уничтожения огнём артиллерии противника и его техники, пишет VN. ru. Позывной у барабинца «Кубань». Он служит в артиллерийском полку. К тому же, Олег уже получил удостоверение ветерана боевых действий.

Стоит отметить, что мужчина пошел по стопам своего дяди Олега Сачевского, который погиб в Афганистане в 1984 году. Его посмертно наградили орденом Красной Звезды и даже назвали улицу в его честь в Барабинске.

В Новосибирске сибирячка три месяца не может узнать о судьбе сына-контрактника на СВО
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Читайте также о том, как сибирячка несколько месяцев не может узнать о судьбе своего сына, который служит по контракту и участвует в СВО. Его давно объявили погибшим, но официальных комментариев не дают до сих пор. 

#Эмилия Губарева#Награда#Награждение#Участник СВО#Общество#Новосибирская область
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