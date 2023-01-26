atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Новосибирске улицу Ленина не откроют до десятого февраля

26 января 2023, 11:56
Фото: atas.info
Новосибирская мэрия пообещала открыть улицу Ленина.
Городская администрация обещает восстановить движение на центральной улице города к десятому числу февраля.

В Новосибирске городские власти перекрыли улицу Ленина в связи с широким празднование Нового года. Центральная улица столицы Сибири стала пешеходной в конце прошлого года, на ней была установлена праздничная иллюминация. 

Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
Узнать подробнее

Сиб.фм, со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска, сообщает, что не позднее 04:00 часов десятого февраля на улице Ленина будет открыт проезд для автотранспорта. Демонтаж иллюминации начался еще 26 января. 

Центральную ёлку должны разобрать за три дня после десятого числа. 

На конец февраля запланировано закрытие Михайловской набережной и Дома снежинки. 

1400 подписей новосибирцев за создание Площади Победы переданы в мэрию
Узнать подробнее
#Новосибирск#Город#Мэрия#Улица Ленина#Движение
Подпишитесь
В Новосибирске памятник с «Мерседесом» на кладбище поставили авторитету Чубарову
Сегодня, 01:44
Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска
Сегодня, 03:30
Обыски прошли в управлении МВД в Новосибирске
Сегодня, 06:52
Улитко предупреждает главного архитектора: 15 апарт-отелей продают как жилье
Сегодня, 07:48
В Новосибирске уволен аудитор КСП, заявивший о срыве сроков четвертого моста
Сегодня, 06:53
Матери троих детей под Новосибирском не хватает секса с мужем - она ищет любовника
Сегодня, 07:23