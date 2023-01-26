В Новосибирске улицу Ленина не откроют до десятого февраля

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Новосибирске городские власти перекрыли улицу Ленина в связи с широким празднование Нового года. Центральная улица столицы Сибири стала пешеходной в конце прошлого года, на ней была установлена праздничная иллюминация.
Сиб.фм, со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска, сообщает, что не позднее 04:00 часов десятого февраля на улице Ленина будет открыт проезд для автотранспорта. Демонтаж иллюминации начался еще 26 января.
Центральную ёлку должны разобрать за три дня после десятого числа.
На конец февраля запланировано закрытие Михайловской набережной и Дома снежинки.