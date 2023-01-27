Детский омбудсмен Надежда Болтенко сообщила, что причина трагедии на данный момент неизвестна, но предположительно у ребенка случился конфликт с мамой из-за плохих оценок. Также омбудсмен напомнила о том, что о проблемах дети могут поговорить со школьным психологом, поэтому важно, чтобы в школах эта система поддержки детей работала хорошо.