Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Ребенок учился в одной из школ Калининского района Новосибирска. Семья приехала в 2021 году из Кузбасса, мальчик воспитывался без отца. Вечером 26 января 2023 года в квартире его обнаружила вернувшаяся с работы мама. Конфликт, предшествующий гибели мальчика, возможно, мог произойти из-за учебы.
Детский омбудсмен Надежда Болтенко сообщила, что причина трагедии на данный момент неизвестна, но предположительно у ребенка случился конфликт с мамой из-за плохих оценок. Также омбудсмен напомнила о том, что о проблемах дети могут поговорить со школьным психологом, поэтому важно, чтобы в школах эта система поддержки детей работала хорошо.
В новосибирских группа Вконтакте люди бурно обсуждают смерть ребенка, комментарии, в основном сочувствующие:
«Больно читать, как отцу больно…всего 11ти лет пацан, ушёл…»
«Очень очень жаль ребёнка как так-то»
Есть и такие, кто обвиняет мать ребенка, хотя соседи семьи рассказывают, что это была обычная семья. Это подтверждают и слова Надежды Болтенко, что семья была благополучной, на профилактическом учете не состояла.
Ряд комментаторов предполагает, что у ребенка могли быть проблемы в школе из-за переезда или оценок. Некоторые во всем винят школьную программу:
«Школа сейчас — это ад и для детей и для родителей. Учителя уже давно ничему не учат, материал не объясняют. В основном все изучается самостоятельно».
«Виновата мама? А не школа, где классный руководитель не среагировала на возможный буллинг ребёнка? Не общество, где равнодушие и безразличие к чужой беде стала нормой?»
Дети гибнут и на пожарах, а виной - пренебрежительное отношение взрослых к пожарной безопасности.