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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Трагедия с гибелью 11-летнего мальчика в Новосибирске: что известно на данный момент

27 января 2023, 11:38
Фото: 1MI
Мальчик оставил записку, содержание которой не разглашается.

В Новосибирске обнаружили погибшего 11-летнего мальчика: что известно

В квартире на ул. Макаренко в Новосибирске вечером 26.01.2023 обнаружили погибшего 11-летнего мальчика. Ребенок воспитывался в неполной семье мамой, учился в одной из школ Калининского района. Рядом с погибшим была обнаружена предсмертная записка. Что известно о трагедии на данный момент.

Ребенок учился в одной из школ Калининского района Новосибирска. Семья приехала в 2021 году из Кузбасса, мальчик воспитывался без отца. Вечером 26 января 2023 года в квартире его обнаружила вернувшаяся с работы мама. Конфликт, предшествующий гибели мальчика, возможно, мог произойти из-за учебы.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко сообщила, что причина трагедии на данный момент неизвестна, но предположительно у ребенка случился конфликт с мамой из-за плохих оценок. Также омбудсмен напомнила о том, что о проблемах дети могут поговорить со школьным психологом, поэтому важно, чтобы в школах эта система поддержки детей работала хорошо.

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Что говорят в соцсетях о смерти 11-летнего мальчика

В новосибирских группа Вконтакте люди бурно обсуждают смерть ребенка, комментарии, в основном сочувствующие:

«Больно читать, как отцу больно…всего 11ти лет пацан, ушёл…»

«Очень очень жаль ребёнка как так-то»

Есть и такие, кто обвиняет мать ребенка, хотя соседи семьи рассказывают, что это была обычная семья. Это подтверждают и слова Надежды Болтенко, что семья была благополучной, на профилактическом учете не состояла.

Ряд комментаторов предполагает, что у ребенка могли быть проблемы в школе из-за переезда или оценок. Некоторые во всем винят школьную программу:

«Школа сейчас — это ад и для детей и для родителей. Учителя уже давно ничему не учат, материал не объясняют. В основном все изучается самостоятельно».

«Виновата мама? А не школа, где классный руководитель не среагировала на возможный буллинг ребёнка? Не общество, где равнодушие и безразличие к чужой беде стала нормой?»

 

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#Ольга Храмушкина#Погиб#Дети#Общество#Происшествия#Новосибирск
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