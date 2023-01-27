Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
На улице Романова, 33 достроили здание, в котором разместят подразделения мэрии. Ранее на этом участке было бывшее хореографическое училище, построенное в 1937 году.
В 2020 году объявили торги на строительство там административного здания. Тогда стоимость работ оценили в 350 млн рублей. В этом году помещение для мэрии достроили. Как пишет НГС, все работы обошлись в 425 млн рублей – больше на 75 млн запланированных расходов.
Там 8 этажей. Подрядчик выполняет отделочные работы внутри здания. Власти решают, какие именно подразделения мэрии перевести в новое место.
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