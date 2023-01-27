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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

В Новосибирске достроили здание для мэрии на Романова за 425 млн рублей

27 января 2023, 04:05
Фото: atas.info
Некоторые подразделения переедут в новое здание
Новое здание для мэрии построили на улице Романова в Новосибирске. Его строительство обошлось в 425 млн рублей.

На улице Романова, 33 достроили здание, в котором разместят подразделения мэрии. Ранее на этом участке было бывшее хореографическое училище, построенное в 1937 году.

В 2020 году объявили торги на строительство там административного здания. Тогда стоимость работ оценили в 350 млн рублей. В этом году помещение для мэрии достроили. Как пишет НГС, все работы обошлись в 425 млн рублей – больше на 75 млн запланированных расходов.

Там 8 этажей. Подрядчик выполняет отделочные работы внутри здания. Власти решают, какие именно подразделения мэрии перевести в новое место.

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