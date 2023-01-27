В 2020 году объявили торги на строительство там административного здания. Тогда стоимость работ оценили в 350 млн рублей. В этом году помещение для мэрии достроили. Как пишет НГС, все работы обошлись в 425 млн рублей – больше на 75 млн запланированных расходов.