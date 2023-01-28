Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Электрички становятся все более предпочтительным транспортом для новосибирцев, уставших от пробок. В районе площади Труда автомобилистам в час пик приходится проводить в пробках от получаса и больше. Сотрудники Министерства транспорта Новосибирской области рассказали, что способ избежать пробок все-таки есть. Для этого достаточно пересечь на электричку.
Время следования через площадь Труда с остановки Жилмассив - 6 минут, со станции Новосибирск-Западный - 9 минут, с остановочной платформы Западная площадка - 11 минут. За проезд нужно будет заплатить 30 рублей. Единственное неудобство - у электричек есть расписание и определенный маршрут, что значительно ограничивает водителей, которые привыкли передвигаться на личном автомобиле.
В Новосибирске начала курсировать новая городская электричка с возможностью зарядить телефон через USB-порт.