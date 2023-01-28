Электрички становятся все более предпочтительным транспортом для новосибирцев, уставших от пробок. В районе площади Труда автомобилистам в час пик приходится проводить в пробках от получаса и больше. Сотрудники Министерства транспорта Новосибирской области рассказали, что способ избежать пробок все-таки есть. Для этого достаточно пересечь на электричку.