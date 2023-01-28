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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Минтранс раскрыл секрет, как пересечь пробки на площади Труда за 9 минут

28 января 2023, 05:25
Фото: 1MI
Пробки в час-пик в Новосибирске достигают 9-10 баллов, движение парализуется на часы

Минтранс предложил водителям пересесть на электричку на площади Труда в Новосибирске

Жители Новосибирска часто сталкиваются с многочасовыми пробками в районе площади труда. Министерство транспорта Новосибирской области предложило кардинальный способ, как избежать стояния в пробках в час пик - для этого достаточно пересекать площадь на электричке.

Электрички становятся все более предпочтительным транспортом для новосибирцев, уставших от пробок. В районе площади Труда автомобилистам в час пик приходится проводить в пробках от получаса и больше. Сотрудники Министерства транспорта Новосибирской области рассказали, что способ избежать пробок все-таки есть. Для этого достаточно пересечь на электричку.

Время следования через площадь Труда с остановки Жилмассив - 6 минут, со станции Новосибирск-Западный - 9 минут, с остановочной платформы Западная площадка - 11 минут. За проезд нужно будет заплатить 30 рублей. Единственное неудобство - у электричек есть расписание и определенный маршрут, что значительно ограничивает водителей, которые привыкли передвигаться на личном автомобиле.

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#Ольга Храмушкина#Электричка#Пробки#Транспорт#Город#Общество
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