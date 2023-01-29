Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
По данным канала, опубликовавшего видео инцидента, разборки с применением оружия произошли на улице Большевистская.
На кадрах заметно, что около обочины припаркованы несколько автомобилей. Очевидцы предполагают, что из одной машины вышла компания мужчин. Между ними произошла потасовка, в результате которой один человек упал в снег.
Затем участник конфликта якобы начинает стрелять, а машина марки «Мерседес» после этого уехала. Оперативно информацию в ГУ МВД не прокомментировали.
Напомним, что ранее в Новосибирске неизвестные мужчины в масках похитили человека. У них было оружие. Однако похищение больше похоже на пранк.