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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Начал стрелять: в Новосибирске на Большевичке произошли разборки с пистолетом

29 января 2023, 07:44
Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
О пострадавших ничего неизвестно

В Новосибирске на Большевистской произошли разборки с пистолетом

В Октябрьском районе Новосибирска очевидцы стали свидетелями разборок с пистолетом. Соответствующая информация появилась в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По данным канала, опубликовавшего видео инцидента, разборки с применением оружия произошли на улице Большевистская.

На кадрах заметно, что около обочины припаркованы несколько автомобилей. Очевидцы предполагают, что из одной машины вышла компания мужчин. Между ними произошла потасовка, в результате которой один человек упал в снег.

Затем участник конфликта якобы начинает стрелять, а машина марки «Мерседес» после этого уехала. Оперативно информацию в ГУ МВД не прокомментировали.

Избили и затолкали в машину: в Новосибирске неизвестные в масках похитили человека
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Напомним, что ранее в Новосибирске неизвестные мужчины в масках похитили человека. У них было оружие. Однако похищение больше похоже на пранк. 

#Эмилия Губарева#Криминал#Происшествия#Новосибирск
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