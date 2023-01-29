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Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

В Новосибирске стал известен прогноз погоды на февраль 2023 года

29 января 2023, 02:50
Фото: 1MI
Днем в среднем будет 10... -15 ℃
Синоптики назвали предварительный прогноз погоды на последний месяц зимы - февраль.

По данным синоптиков, февраль в 2023 году морозным не будет. Средняя температура воздуха составит -10…-15 ℃ днем и -17…-20 ℃ ночью.

Гидрометцентр России свидетельствует о -10 ℃ днем и -20 ℃ ночью. Такая температура воздуха близка к средним многолетним значениям.

«Яндекс. Погода» обещает -10…-17 ℃ днем в начале февраля. А вот в конце месяца потеплеет до -6…-8 ℃ днем и -12…-18 ℃ ночью. Осадков не ожидается.

Gismeteo прогнозирует -6... -15 ℃ днем и -22 ℃ ночью. Иногда возможны морозы до -30 ℃.

«Погода Mail.ru» дает похожий прогноз погоды: -10... -13 ℃ днем. А вот 8 февраля ожидается потепление до -1 ℃, и может пойти дождь. Ночная температура в пределах -15... -26 ℃.

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#Эмилия Губарева#Погода#Прогноз#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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