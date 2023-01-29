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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Возвращайтесь, дорогие «предатели»: что ждет в России вернувшихся релокантов

29 января 2023, 04:25
Фото: 1MI
Речь идет о тех, кто сбежал из страны перед или во время частичной мобилизации
Релоканты, уехавшие из России в разгар частичной мобилизации, оказались перед непростым выбором: возвращаться ли на Родину. Однако опыт показывает, что ничего хорошего дома ждать не стоит.

Недавно секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак вновь предложил вернуть в Россию уехавших высококвалифицированных специалистов и предпринимателей. Рассматривать в смысле ценности кадра необходимо каждого в индивидуальном порядке.

Такое заявление противоречит мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Беглецам» Володин предлагал повысить налоги и отменить льготы. Причем вне контекста желания возвращения или антироссийских высказываний.

Так все же, что ждет возвращенцев - хлеб, соль или кнут в виде наказания? Исторический опыт показывает, что картина для релокантов совсем не радужная.

Так, в ходе гражданской войны, для тех, кто массово эмигрировал из страны, создавали фильтрационные пункты, а иногда, советские власти и вовсе запрещали обратный въезд. Стоит отметить, что эти санкции рассматривали из-за потери трудовых ресурсов.

«Сейчас, с учетом исторического опыта, чтобы успешные люди захотели добровольно вернуться в Россию, им, пожалуй, придётся стирать память. Пока же все инициативы власть имущих больше похожи на ситуацию, когда администрация концлагеря предлагает сбежавшим заключенным вернуться назад», - сообщают «Новые известия».
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#Эмилия Губарева#Частичная мобилизация#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирск#Россия
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