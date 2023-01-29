Возвращайтесь, дорогие «предатели»: что ждет в России вернувшихся релокантов

Так, в ходе гражданской войны, для тех, кто массово эмигрировал из страны, создавали фильтрационные пункты, а иногда, советские власти и вовсе запрещали обратный въезд. Стоит отметить, что эти санкции рассматривали из-за потери трудовых ресурсов.