Возвращайтесь, дорогие «предатели»: что ждет в России вернувшихся релокантов

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Недавно секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак вновь предложил вернуть в Россию уехавших высококвалифицированных специалистов и предпринимателей. Рассматривать в смысле ценности кадра необходимо каждого в индивидуальном порядке.
Такое заявление противоречит мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Беглецам» Володин предлагал повысить налоги и отменить льготы. Причем вне контекста желания возвращения или антироссийских высказываний.
Так все же, что ждет возвращенцев - хлеб, соль или кнут в виде наказания? Исторический опыт показывает, что картина для релокантов совсем не радужная.
Так, в ходе гражданской войны, для тех, кто массово эмигрировал из страны, создавали фильтрационные пункты, а иногда, советские власти и вовсе запрещали обратный въезд. Стоит отметить, что эти санкции рассматривали из-за потери трудовых ресурсов.
«Сейчас, с учетом исторического опыта, чтобы успешные люди захотели добровольно вернуться в Россию, им, пожалуй, придётся стирать память. Пока же все инициативы власть имущих больше похожи на ситуацию, когда администрация концлагеря предлагает сбежавшим заключенным вернуться назад», - сообщают «Новые известия».