Второй корпус «Мира Термы» построят в Новосибирске до 2025 года

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
На сайте городского муниципального портала появилась информация, что на улице Окружной в Новосибирске построят еще один корпус «Мира Термы».
Определено и местоположение здания – рядом с озером, где уже построено помещение оздоровительного центра.
Из документации следует, что площадь застройки – более 4-х тысяч квадратов. Всего там будет два этажа: один из которых - подземный.
На объекте смогут находиться не более 37 человек. Разрешение на строительство выдано до января 2025 года.
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