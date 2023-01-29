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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Второй корпус «Мира Термы» построят в Новосибирске до 2025 года

29 января 2023, 11:18
Фото: 1MI
Корпус построят рядом с озером

В Новосибирске мэрия разрешила строить второй корпус «Мира Термы»

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство второго корпуса оздоровительного центра «Мира Термы». Здание будет располагаться недалеко от первого корпуса.

На сайте городского муниципального портала появилась информация, что на улице Окружной в Новосибирске построят еще один корпус «Мира Термы».

Определено и местоположение здания – рядом с озером, где уже построено помещение оздоровительного центра.

Из документации следует, что площадь застройки – более 4-х тысяч квадратов. Всего там будет два этажа: один из которых - подземный.

На объекте смогут находиться не более 37 человек. Разрешение на строительство выдано до января 2025 года.

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#Эмилия Губарева#Мэрия#Строительство#Город#Новосибирск
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