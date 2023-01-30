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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Отказаться нельзя: в Новосибирской области начнется принудительная вакцинация от кори

30 января 2023, 05:17
Фото: 1MI
Мигрантов тоже начнут прививать
В Новосибирской области с весны 2023 года начинается массовая вакцинация населения от кори, о чем заявил во время оперативного совещания в правительстве глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По словам Александра Щербатова, по решению главного санврача страны в регионе проведут так называемую «подчищающую вакцинацию» от кори. Прививки получат все те, у кого ее нет.

«Принято постановление главного санитарного врача о проведении мероприятий по подчищающей иммунизации против кори. Данные мероприятия будут проводиться с 3 апреля и до 31 декабря 2023 года. Сейчас ведется подготовительная работа», - объяснил главный санитарный врач области.

Напомним, что в Новосибирской области корью болеют около 100 человек. Нулевым пациентом стал приезжий из Средней Азии. Тогда очаг распространения был небольшой.

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#Корь#Вакцинация#Общество#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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