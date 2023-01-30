Отказаться нельзя: в Новосибирской области начнется принудительная вакцинация от кори

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
По словам Александра Щербатова, по решению главного санврача страны в регионе проведут так называемую «подчищающую вакцинацию» от кори. Прививки получат все те, у кого ее нет.
«Принято постановление главного санитарного врача о проведении мероприятий по подчищающей иммунизации против кори. Данные мероприятия будут проводиться с 3 апреля и до 31 декабря 2023 года. Сейчас ведется подготовительная работа», - объяснил главный санитарный врач области.
Напомним, что в Новосибирской области корью болеют около 100 человек. Нулевым пациентом стал приезжий из Средней Азии. Тогда очаг распространения был небольшой.
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