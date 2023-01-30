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Published Сегодня, 02:34

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Updated Сегодня, 02:37

Пьяная дочь порезала мать-пенсионерку в Новосибирске

30 января 2023, 02:34
Фото: 1MI
Женщины поругались и дело дошло до ножа

В Новосибирске пьяная дочь порезала мать-пенсионерку из-за ссоры

В Новосибирске женщина несколько раз ударила свою 84-летнюю мать ножом. Пенсионерка выжила и находится в больнице, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, все произошло в Заельцовском районе Новосибирска. В больницу 29 января привезли 84-летнюю пенсионерку. Врачи диагностировали у пациентки ножевые ранения. Тогда к происшествию подключили правоохранителей.

На месте преступления задержали подозреваемую – 59-летняя дочь пострадавшей. Ранее она не была судима. Выяснилось, что пьяная женщина поругалась с матерью и ударила ее ножом в спину, несколько раз.

Возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.  

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#Эмилия Губарева#Криминал#Происшествия#Общество#Новосибирск
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