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По данным полиции, все произошло в Заельцовском районе Новосибирска. В больницу 29 января привезли 84-летнюю пенсионерку. Врачи диагностировали у пациентки ножевые ранения. Тогда к происшествию подключили правоохранителей.
На месте преступления задержали подозреваемую – 59-летняя дочь пострадавшей. Ранее она не была судима. Выяснилось, что пьяная женщина поругалась с матерью и ударила ее ножом в спину, несколько раз.
Возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
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