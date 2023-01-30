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Published Сегодня, 01:29

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«Сказал сидеть ровно»: в Новосибирске девушка обвинила охранника ТЦ в хамстве

30 января 2023, 01:29
Фото: 1MI
Девушке стало плохо и она облокотилась на фонтан

В Новосибирске женщина обвинила охранника ТЦ в хамстве

Жительница Новосибирска рассказала о конфликте с охранником, который произошел в одном из городских ТЦ. Гневный отзыв она оставила на сайте «Фламп».

Из отзыва следует, что 27 января женщина была в одном из торговых центров Новосибирска. У нее резко упал сахар в крови. Вместе с сестрой сибирячка присела рядом с фонтаном и облокотилась на него.

После этого к девушкам подошел охранник ТЦ и предложил помощь. Посетительница центра отказалась, и тогда охранник в грубой форме сказал не облокачиваться на фонтан и «сидеть ровно».

За девушек заступился случайный прохожий. Охранник якобы тоже начал с ним конфликтовать. Как итог, сибирячка попросила руководство ТЦ провести с охранником беседу о недопустимости хамства.

Новосибирцы раскритиковали клиентку клуба за отзыв о телесном контакте с тренером
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Напомним, что ранее в Новосибирске другая девушка обвинила тренера в фитнес-клубе в принуждении к телесному контакту. Мужчина предложил сделать ей парное упражнение. 

#Эмилия Губарева#ТЦ#Общество#Новосибирск
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