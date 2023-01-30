«Сказал сидеть ровно»: в Новосибирске девушка обвинила охранника ТЦ в хамстве

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
Из отзыва следует, что 27 января женщина была в одном из торговых центров Новосибирска. У нее резко упал сахар в крови. Вместе с сестрой сибирячка присела рядом с фонтаном и облокотилась на него.
После этого к девушкам подошел охранник ТЦ и предложил помощь. Посетительница центра отказалась, и тогда охранник в грубой форме сказал не облокачиваться на фонтан и «сидеть ровно».
За девушек заступился случайный прохожий. Охранник якобы тоже начал с ним конфликтовать. Как итог, сибирячка попросила руководство ТЦ провести с охранником беседу о недопустимости хамства.
Напомним, что ранее в Новосибирске другая девушка обвинила тренера в фитнес-клубе в принуждении к телесному контакту. Мужчина предложил сделать ей парное упражнение.