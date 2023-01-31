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Published Сегодня, 10:11

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Канатная дорога должна спасти «Академгородок 2.0» от снежного коллапса

31 января 2023, 10:11
Фото: atas.info
Канатная дорога может стать альтернативой для общественного транспорта в Новосибирской области.

Новосибирский Академгородок и Кольцово может связать канатная дорога

Планами по решению транспортного вопроса в “Смарт Сити” поделилась разработчик проекта, директор ООО «Софтлаб-НСК» Ирина Травина - соединить Академгородок, Нижнюю Ельцовку и Кольцово под Новосибирском должна канатная дорога.
“Что касается общественного транспорта, то наиболее эффективен вариант канатного или струнного транспорта. Это позволит подняться над засыпанными снегом улицами, решит проблему загрязнения окружающей среды выхлопами, так как двигаться транспорт будет за счет электричества. Кроме того, чтобы его проложить, нужно установить столбы — нет необходимости сносить деревья, прокладывать широкие трассы, нарушать экосистему территории,”- цитирует Ирину Травину издание “Инфопро54”.

По мнению эксперта, успешный опыт эксплуатации канатной линии может стать примером для администрации крупных городов. Климатические условия, в которых приходится настраивать транспортное сообщение, также вынуждают задуматься об утеплении канатной дороги. Так, Ирина Травина не исключает вариант с общим тепловым контуром для всех станции линии.

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Помимо этого, канатный транспорт может стать конкурентным преимуществом нового проекта. Так, по мнению директора ООО «Софтлаб-НСК», включение этого вида транспорта в документацию проекта должно увеличить шансы на финансирование проекта как в виде федеральных субсидий, так и со стороны частных инвесторов.

Еще одним преимуществом канатной линии можно считать ее экологичность. Помимо снижения количества загрязнения окружающей среды выхлопными газами благодаря использованию электродвигателей, столбы и натянутые тросы не будут разрушать сибирские экосистемы.

Канатная дорога может стать альтернативой для общественного транспорта в Новосибирской области.

Напомним, что проект «Смарт Сити» является частью глобальной программы «Академгородок 2.0». В реализации этого плана планируется возвести жилые кварталы, социальные районы и инновационное научно-технические производство.

Под застройку определили несколько участков земли - часть улицы Тимакова в Новосибирске и территории Барышевского сельсовета.

Ранее на общественные обсуждения был представлен проект планировки центра Новосибирска. При внимательном изучении от предыдущего плана его принципиально отличает только один участок – перевод земли под "Универсамом" в зону высотного жилого строительства.

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#Общество#Транспорт#Ирина Травина#Новосибирская область#Канатная дорога#Смарт Сити#Академгородок 2.0
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