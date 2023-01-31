Канатная дорога должна спасти «Академгородок 2.0» от снежного коллапса

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“Что касается общественного транспорта, то наиболее эффективен вариант канатного или струнного транспорта. Это позволит подняться над засыпанными снегом улицами, решит проблему загрязнения окружающей среды выхлопами, так как двигаться транспорт будет за счет электричества. Кроме того, чтобы его проложить, нужно установить столбы — нет необходимости сносить деревья, прокладывать широкие трассы, нарушать экосистему территории,”- цитирует Ирину Травину издание “Инфопро54”.
По мнению эксперта, успешный опыт эксплуатации канатной линии может стать примером для администрации крупных городов. Климатические условия, в которых приходится настраивать транспортное сообщение, также вынуждают задуматься об утеплении канатной дороги. Так, Ирина Травина не исключает вариант с общим тепловым контуром для всех станции линии.
Помимо этого, канатный транспорт может стать конкурентным преимуществом нового проекта. Так, по мнению директора ООО «Софтлаб-НСК», включение этого вида транспорта в документацию проекта должно увеличить шансы на финансирование проекта как в виде федеральных субсидий, так и со стороны частных инвесторов.
Еще одним преимуществом канатной линии можно считать ее экологичность. Помимо снижения количества загрязнения окружающей среды выхлопными газами благодаря использованию электродвигателей, столбы и натянутые тросы не будут разрушать сибирские экосистемы.
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