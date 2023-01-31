Канатная дорога должна спасти «Академгородок 2.0» от снежного коллапса

Помимо этого, канатный транспорт может стать конкурентным преимуществом нового проекта. Так, по мнению директора ООО «Софтлаб-НСК», включение этого вида транспорта в документацию проекта должно увеличить шансы на финансирование проекта как в виде федеральных субсидий, так и со стороны частных инвесторов.