Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
Инцидент произошел в доме № 6 по улице Герцена. Очевидцы сообщили в посте, что пенсионерка разбилась при падении из окна пятого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.
Также стало известно, что женщина перенесла два инсульта и не смогла пережить свою беспомощность, рассказывают родственники погибшей в соцсетях.
«Это моя тетя. Она болела, перенесла два инсульта. Еле передвигалась по дому. Через три месяца должны были делать операцию. Мы делали всё, что могли...» - поделилась родственница погибшей.
Напомним, что пропавший три недели назад мужчина найден мертвым в Новосибирской области. Он ушел из дома в лютый мороз.