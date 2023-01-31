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Published Сегодня, 01:25

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Пенсионерка разбилась насмерть при падении с пятого этажа в Новосибирске

31 января 2023, 01:25
Фото: 1MI
Труп сибирячки нашли под окнами

В Новосибирске пенсионерка погибла при падении из окна

Тело пожилой женщины нашли под окнами дома в Кировском районе Новосибирска, о чем стало известно из ВК-группы «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел в доме № 6 по улице Герцена. Очевидцы сообщили в посте, что пенсионерка разбилась при падении из окна пятого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

Также стало известно, что женщина перенесла два инсульта и не смогла пережить свою беспомощность, рассказывают родственники погибшей в соцсетях.

«Это моя тетя. Она болела, перенесла два инсульта. Еле передвигалась по дому. Через три месяца должны были делать операцию. Мы делали всё, что могли...» - поделилась родственница погибшей.
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Напомним, что пропавший три недели назад мужчина найден мертвым в Новосибирской области. Он ушел из дома в лютый мороз. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Происшествия#Общество#Новосибирск
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