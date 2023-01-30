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Published Сегодня, 01:53

Modified Сегодня, 01:55

Updated Сегодня, 01:55

Бесследно пропавший 49-летний мужчина найден мертвым под Новосибирском

30 января 2023, 01:53
Фото: 1MI
Мужчину нашли спустя три недели

Под Новосибирском нашли мертвым пропавшего 49-летнего мужчину

Пропавший три недели назад мужчина найден мертвым в Новосибирской области, сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Стало известно о гибели Александра Гаврикова, который бесследно исчез в Новосибирской области. Мужчина пропал 10 января в селе Тальменка Искитимского района.

В тот день был сильный мороз. Волонтеры отмечали, что дом погибшего находится в отдалении. Тогда близкие Александра прошлись по всем соседям, тропинкам, но безуспешно.

29 января стало известно, что 49-летнего сибиряка нашли мертвым. Местонахождение не разглашается, как и причины смерти.

«Найден, погиб», — уточнили волонтеры.
Был в депрессии: в Новосибирске погибший студент оставлял предсмертную записку
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Напомним, что ранее волонтеры нашли тело 18-летнего студента, который пропал в Новосибирске 11 января. Незадолго до исчезновения, он оставлял предсмертную записку. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Поиск#Пропал#Общество#Происшествия#Новосибирск
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