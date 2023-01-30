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Стало известно о гибели Александра Гаврикова, который бесследно исчез в Новосибирской области. Мужчина пропал 10 января в селе Тальменка Искитимского района.
В тот день был сильный мороз. Волонтеры отмечали, что дом погибшего находится в отдалении. Тогда близкие Александра прошлись по всем соседям, тропинкам, но безуспешно.
29 января стало известно, что 49-летнего сибиряка нашли мертвым. Местонахождение не разглашается, как и причины смерти.
«Найден, погиб», — уточнили волонтеры.
Напомним, что ранее волонтеры нашли тело 18-летнего студента, который пропал в Новосибирске 11 января. Незадолго до исчезновения, он оставлял предсмертную записку.