В Новосибирске улицу Гидромонтажную закроют для движения с 31 января по 5 февраля

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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По данным муниципалитета, с 31 января по 5 февраля закрывается движение транспорта по ул. Гидромонтажной на участке от ул. Молодости до ул. Энгельса.
Ограничение движения связано с работами по восстановлению бетонного покрытия автодороги. По этой причине временно изменится схема движения автобусов:
Напомним, что с 1 февраля в Новосибирске на маршрут выйдут девять новых троллейбусов. Однако жители города восприняли эту новость неоднозначно: «Как эти троллейбусы будут ездить по таким дорогам?», задаются вопросом сибиряки.