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Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

В Новосибирске улицу Гидромонтажную закроют для движения с 31 января по 5 февраля

31 января 2023, 03:47
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Движение откроют 5 февраля
В Советском районе Новосибирска объявили о временном закрытии улицы Гидромонтажной, подробности сообщили в мэрии.

По данным муниципалитета, с 31 января по 5 февраля закрывается движение транспорта по ул. Гидромонтажной на участке от ул. Молодости до ул. Энгельса.

Ограничение движения связано с работами по восстановлению бетонного покрытия автодороги. По этой причине временно изменится схема движения автобусов:

  • № 45, 45к, 48 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Ветлужской: по ул. Печатников, ул. Молодости, ул. Софийской, далее – по действующей схеме;
  • № 23 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Варшавской: по ул. Печатников, ул. Бердышева, далее – по действующей схеме.
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Напомним, что с 1 февраля в Новосибирске на маршрут выйдут девять новых троллейбусов. Однако жители города восприняли эту новость неоднозначно: «Как эти троллейбусы будут ездить по таким дорогам?», задаются вопросом сибиряки. 

#Автобус#Ремонт#Закрытие#Город#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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