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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Безальтернативные выборы: новосибирцы учавствуют в наименовании парка «Арена»

1 февраля 2023, 10:44
Фото: atas.info
Новосибирцы могут изменить название парка у ЛДС.

Новосибирцы проходят опрос для выбора названия парка у ЛДС

Сервис госуслуги запустил опрос для жителей Новосибирска, где можно принять или отвергнуть предложенное названия парка у ЛДС.

«Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, — парк „Арена“?», — написано в тексте опроса, вывешенного на сайте Госуслуги.

Вместо альтернативных названий в графе ответа лишь три пункта: «да», «нет» и «затрудняюсь ответить».

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Напомним. Что парк возле ЛДС был одной из основных праздничных точек новогодней столицы России, несмотря на это, объект был сдан с двухдневным опозданием.

Ранее на портале "Госуслуги" появился опрос, посвященный качеству недавно проведенных в Новосибирске новогодних мероприятий. По его результатам администрация города собиралась решить, какие практики станут постоянными, а от каких стоит отказаться.

#Новосибирск#Общество#Парк "Арена"#ЛДС#Голосование#Госуслуги#Название
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