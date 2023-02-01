Безальтернативные выборы: новосибирцы учавствуют в наименовании парка «Арена»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
«Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, — парк „Арена“?», — написано в тексте опроса, вывешенного на сайте Госуслуги.
Вместо альтернативных названий в графе ответа лишь три пункта: «да», «нет» и «затрудняюсь ответить».
Напомним. Что парк возле ЛДС был одной из основных праздничных точек новогодней столицы России, несмотря на это, объект был сдан с двухдневным опозданием.
Ранее на портале "Госуслуги" появился опрос, посвященный качеству недавно проведенных в Новосибирске новогодних мероприятий. По его результатам администрация города собиралась решить, какие практики станут постоянными, а от каких стоит отказаться.