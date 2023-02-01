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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Потомственный военный из Бердска погиб в зоне проведения СВО

1 февраля 2023, 14:13
Контрактный военнослужащий Видяшкин Сергей Сергеевич, родом из Бердска, Новосибирской области, погиб 15 января.

О гибели сибиряка сообщает городская администрация.

Мужчина родился в Бердске в 1984 году, там же закончил школу и политехнический колледж.

Дедушка отец и брат погибшего также были профессиональными военными.

Прощание с Видяшкиным пройдет 2 февраля с 13:30 до 14:30 на территории Бердского городского кладбища.

В пресс-релизе бердских властей говорится, что 1 февраля он был кремирован. 

Сегодня же стало известно об еще одном бердчанине, которых погиб в ходе боевых действий на Украине.

В зоне проведения СВО погиб 39-летний бердчанин
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#Новосибирец#СВО#Гибель#Общество#Новосибирская область#Бердск#Спецоперация на Украине
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