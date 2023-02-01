Потомственный военный из Бердска погиб в зоне проведения СВО

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
О гибели сибиряка сообщает городская администрация.
Мужчина родился в Бердске в 1984 году, там же закончил школу и политехнический колледж.
Дедушка отец и брат погибшего также были профессиональными военными.
Прощание с Видяшкиным пройдет 2 февраля с 13:30 до 14:30 на территории Бердского городского кладбища.
В пресс-релизе бердских властей говорится, что 1 февраля он был кремирован.
Сегодня же стало известно об еще одном бердчанине, которых погиб в ходе боевых действий на Украине.