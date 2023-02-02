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Published Сегодня, 08:26

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Усы и борода: что появилось у женщины из Новосибирска после сорока лет

2 февраля 2023, 08:26
Фото: https://www.publicdomainpictures.net/ru/view-image.php?image=173063&picture=-
В Новосибирске у женщины начала расти борода.

Жительница Новосибирска пожаловалась на рост усов и бороды

На рост бороды, усов и резкое старение лица сетует женщина из Новосибирска в социальный сетях. Врач рассказал как бороться с данным недугом.

Жительница Новосибирска, столкнувшаяся с деликатной проблемой поле сорока лет, интересуется, помогут ли ей врачи и есть ли вообще выход из сложившейся ситуации.

"Мне сорок с небольшим плюсиком. Началось это два-три года назад. Что-то совсем уже плохо себя чувствую...Лицо состарилось за два года лет на десять, появились волосы над губой и подбородком”, - цитирует сибирячку издание “МК в Новосибирске”.

Данная тема нашла отклик у новосибирцев: многие советовали женщине обратиться к эндокринологу, другие жаловались на схожие проблемы и спрашивали об эффективных методах лечения.

Журналисты “МК в Новосибирске” обратились за помощью к медицинскому директору сети многопрофильных клиник "1+1", доктору медицинских наук Татьяне Овсянниковой.

“Изменения у пациентки связаны с возрастными проблемами гормонального плана. В возрасте 40 с небольшим лет у женщин наступает предменопауза - период, предшествующий климаксу”,- объяснила врач.

В этот период у женщин регулярно снижаются женские гормоны и повышаются мужские. Последние обладают неприятным эффектом - они действуют на волосяные фолликулы и волосы становятся более жесткими и темными, причем появляются в тех местах, где раньше не росли, например на подбородке и над верхней губой.

От уже выросших волос избавится можно лишь эпиляцией. Для лечения недуга Татьяна Овсянникова порекомендовала обратиться к гинекологу и сдать гормональный профиль.

Также врач успокоила потенциальных пациентов тем, что для купирования подобного состояния не всегда есть необходимость проводить гормональную терапию.

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#Новосибирск#Общество#Усы#Борода#Менопауза#Гормоны#Татьяна Овсянникова
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