Усы и борода: что появилось у женщины из Новосибирска после сорока лет

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Жительница Новосибирска, столкнувшаяся с деликатной проблемой поле сорока лет, интересуется, помогут ли ей врачи и есть ли вообще выход из сложившейся ситуации.
"Мне сорок с небольшим плюсиком. Началось это два-три года назад. Что-то совсем уже плохо себя чувствую...Лицо состарилось за два года лет на десять, появились волосы над губой и подбородком”, - цитирует сибирячку издание “МК в Новосибирске”.
Данная тема нашла отклик у новосибирцев: многие советовали женщине обратиться к эндокринологу, другие жаловались на схожие проблемы и спрашивали об эффективных методах лечения.
Журналисты “МК в Новосибирске” обратились за помощью к медицинскому директору сети многопрофильных клиник "1+1", доктору медицинских наук Татьяне Овсянниковой.
“Изменения у пациентки связаны с возрастными проблемами гормонального плана. В возрасте 40 с небольшим лет у женщин наступает предменопауза - период, предшествующий климаксу”,- объяснила врач.
В этот период у женщин регулярно снижаются женские гормоны и повышаются мужские. Последние обладают неприятным эффектом - они действуют на волосяные фолликулы и волосы становятся более жесткими и темными, причем появляются в тех местах, где раньше не росли, например на подбородке и над верхней губой.
От уже выросших волос избавится можно лишь эпиляцией. Для лечения недуга Татьяна Овсянникова порекомендовала обратиться к гинекологу и сдать гормональный профиль.
Также врач успокоила потенциальных пациентов тем, что для купирования подобного состояния не всегда есть необходимость проводить гормональную терапию.
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