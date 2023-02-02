Усы и борода: что появилось у женщины из Новосибирска после сорока лет

"Мне сорок с небольшим плюсиком. Началось это два-три года назад. Что-то совсем уже плохо себя чувствую...Лицо состарилось за два года лет на десять, появились волосы над губой и подбородком”, - цитирует сибирячку издание “МК в Новосибирске”.