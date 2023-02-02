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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Выплат единого пособия на ребенка в феврале не будет: что говорят в Социальном фонде

2 февраля 2023, 11:13
Фото: 1MI
Ждать ли родителям, получившим единое пособие на ребенка в январе, выплат в феврале 2023 года.

Поступят ли выплаты единого пособия в феврале, рассказали в СФР Новосибирской области

В социальных сетях активно обсуждается вопрос выплаты единого пособия на ребенка в феврале 2023 года. В группе Вконтакте «Пособия в России» вышло сообщение, что «В феврале получатели единого пособия и выплат до 3 лет не получат выплат». Мы попросили прокомментировать это сообщение пресс-службу СФР.

Дата зачисления единого пособия в феврале еще не известна

В Новосибирской области первые выплаты единого пособий перечислены на 7,8 тысяч детей на сумму более 102 млн. рублей. Пособие поступает на счет в течение пяти дней после его одобрения. Но дата зачисления пособия в феврале еще не известна.

Возможно, именно это стало причиной широкого обсуждения — будет ли выплачено пособие в феврале семьям, которые его уже получили в январе. Широко обсуждается мнение, что в следующий раз пособие за февраль поступит на счета родителей только марте.

Корреспондент Атас.Инфо связался с пресс-службой Социального фонда в Новосибирске. Ответ не добавил ясности с датой получения пособия в феврале: «Мы не можем прокомментировать этот вопрос. Ждем постановления правительства о дате выплаты единого пособия. Как только оно будет подписано, мы сообщим дополнительно» — рассказали в пресс-службе Социального фонда Новосибирска.

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С 1 января выплаты пособий на ребенка переданы в компетенцию Социального фонда. В Новосибирской области это пособие назначается на каждого ребенка семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 14 728 рублей. При этом оба родителя должны быть трудоустроены или иметь уважительную причину отсутствия работы. Также для положительного решения по выплате единого пособия на ребенка должен соблюдаться ряд требований к материальному положению семьи.

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Почему возникло опасение, что выплаты пособия в феврале не будет?

Январская выплата пособий тем, кто получает пособие на ребенка в возрасте до 3-х лет поступила 13 января. Так же в течение января пособие получали те, кому они были впервые одобрены в январе. Далее ежемесячные выплаты на детей будут приходить в рамках единого дня выплат 3-го числа за предыдущий месяц. Те, кто уже получил пособие за январь, 3 февраля выплату не получают, а ждут 3 марта, когда придет единое пособие за февраль. Так ли это, узнаем из постановления правительства, о котором рассказали в Социальном фонде.

О том, какие выплаты на детей можно получить, кроме единого пособия, мы писали ранее.

#Дети#Пособие#Социальный фонд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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