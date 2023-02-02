Январская выплата пособий тем, кто получает пособие на ребенка в возрасте до 3-х лет поступила 13 января. Так же в течение января пособие получали те, кому они были впервые одобрены в январе. Далее ежемесячные выплаты на детей будут приходить в рамках единого дня выплат 3-го числа за предыдущий месяц. Те, кто уже получил пособие за январь, 3 февраля выплату не получают, а ждут 3 марта, когда придет единое пособие за февраль. Так ли это, узнаем из постановления правительства, о котором рассказали в Социальном фонде.