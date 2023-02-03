Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
К 2050 году на территории парка появятся два новых здания: комплекс для африканских животных и павильоны для бегемотов и панд. Проект планировки и межевания территории зоопарка разработан до 2050 года.
По словам директора зоопарка Андрея Шило, также будет и третье здание, которое является информационным центром. В нем проведут лекции и обучения. Там появится большая библиотека и кафе.
Напомним, в апреле 2022 года мы писали, что выросла стоимость на строительство павильонов для африканских животных. Ранее комплекс оценивали в 700 млн, а теперь в 1,4 млрд рублей.