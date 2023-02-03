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Published Сегодня, 03:50

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Updated Сегодня, 03:53

Африканских животных привезут в Новосибирский зоопарк

3 февраля 2023, 03:50
Фото: atas.info
В зоопарк привезут жирафов и антилоп
Животных из Африки привезут в Новосибирский зоопарк. Новый дом обретут зебры, жирафы и антилопы. Опубликован проект развития зоологического парка.

К 2050 году на территории парка появятся два новых здания: комплекс для африканских животных и павильоны для бегемотов и панд. Проект планировки и межевания территории зоопарка разработан до 2050 года.

По словам директора зоопарка Андрея Шило, также будет и третье здание, которое является информационным центром. В нем проведут лекции и обучения. Там появится большая библиотека и кафе.

Напомним, в апреле 2022 года мы писали, что выросла стоимость на строительство павильонов для африканских животных. Ранее комплекс оценивали в 700 млн, а теперь в 1,4 млрд рублей.

Строительство африканских павильонов подорожало в Новосибирском зоопарке до 1,4 млрд
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#Эмилия Губарева#Зоопарк#Город#Новосибирск
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