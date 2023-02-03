Депутат Фролов из Новосибирска не уехал добровольцем на СВО с «Вега»

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Фролов давно выразил желание уехать на СВО в качестве добровольца. Вступил в ряды элитного подразделения Андрея Панферова «Вега».
Всех бойцов и командующего уже проводили, остался в городе только депутат Ярослав Фролов. Не так давно его видели в Татарском районе.
Как пояснил изданию «МК Новосибирск» Панферов, Фролов отправится в зону СВО через несколько дней. Ему нужно передать все свои дела.
Напомним, Андрей Панферов уехал на СВО в конце января 2023 года.