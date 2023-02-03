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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Депутат Фролов из Новосибирска не уехал добровольцем на СВО с «Вега»

3 февраля 2023, 12:10
Фото: Телеграмм-канал Евгения Шестернина
Депутат Фролов из Новосибирска еще не уехал на СВО в составе "Вега"
Записавшийся в батальон «Вега» депутат заксобрания Ярослав Фролов остался в Новосибирске. Недавно его видели на заседании в Татарском районе.

Фролов давно выразил желание уехать на СВО в качестве добровольца. Вступил в ряды элитного подразделения Андрея Панферова «Вега».

Всех бойцов и командующего уже проводили, остался в городе только депутат Ярослав Фролов. Не так давно его видели в Татарском районе.

Как пояснил изданию «МК Новосибирск» Панферов, Фролов отправится в зону СВО через несколько дней. Ему нужно передать все свои дела.

Напомним, Андрей Панферов уехал на СВО в конце января 2023 года.

Вице-спикер Заксобрания НСО Панферов отправился на СВО во главе батальона «Вега»
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#Депутат#Участник СВО#Общество#Алина Шефер
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