Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Марина Стеклова в 2018 году родила одновременно четверых детей в Новосибирске. После этого женщина приняла решение – стать мамой-блогером.
Так и произошло, Марина имеет блог, где за ее жизнью следят 25 тысяч подписчиков. На днях, 2 февраля, стало известно, что сибирячка родила пятого ребенка.
«Мои "никогда" и "ни за что" скоро превратятся в пятую жизнь. Пусть эта новая жизнь маленького человечка будет счастливой», — написала женщина перед родами.
Имя новорожденного мальчика блогер пока не назвала. Подписчики женщины с радостью поздравляют их семью с рождением сына.
Напомним, что ранее подписчики собрали 142 тыс. рублей для мамы 10 детей Оксаны Усовой из Новосибирска. Эти деньги она потратит на ремонт квартиры.