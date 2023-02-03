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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Мать четверняшек из Новосибирска родила пятого ребенка

3 февраля 2023, 03:05
Фото: Марина Стеклова/ВК
Женщина родила четверняшек в 2018 году
Мать четверняшек из Новосибирска родила пятого ребенка – мальчика, о чем она написала в ВК-группе «Kvadromama».

Марина Стеклова в 2018 году родила одновременно четверых детей в Новосибирске. После этого женщина приняла решение – стать мамой-блогером.

Так и произошло, Марина имеет блог, где за ее жизнью следят 25 тысяч подписчиков. На днях, 2 февраля, стало известно, что сибирячка родила пятого ребенка.

«Мои "никогда" и "ни за что" скоро превратятся в пятую жизнь. Пусть эта новая жизнь маленького человечка будет счастливой», — написала женщина перед родами.

Имя новорожденного мальчика блогер пока не назвала. Подписчики женщины с радостью поздравляют их семью с рождением сына. 

В Новосибирске маме 10 детей помогли собрать 142 000 рублей на потолки
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Напомним, что ранее подписчики собрали 142 тыс. рублей для мамы 10 детей Оксаны Усовой из Новосибирска. Эти деньги она потратит на ремонт квартиры.

#Эмилия Губарева#Дети#Общество#Блогер#Новосибирск
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