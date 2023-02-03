В Новосибирске экс-чиновнику вынесли приговор по делу об аварийном детсаде

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:33
По данным следствия, чиновник помог выиграть аукцион на заключение контракта по строительству детского сада. Его стоимость – 145 млн рублей. Владимир Мурзин, будучи главой управления капстроительства Новосибирской области, организовал проведение аукциона с нарушениями и заниженной стоимостью работ, причем стройка началась до заключения контракта.
Садик признали аварийным еще на этапе строительства. Из-за многочисленных нарушений Управление капстроительства расторгло контракт с подрядчиком. Мурзина обвинили в превышении полномочий и задержали в 2021 году. В ходе следствия чиновник уволился, а вину признал в полном объёме.
Как уточнили в пресс-службе Управления судебного департамента НСО, бывшего директора признали виновным и приговорили его к одному году условно. Решение еще не вступило в законную силу.
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