В Новосибирске экс-чиновнику вынесли приговор по делу об аварийном детсаде

Садик признали аварийным еще на этапе строительства. Из-за многочисленных нарушений Управление капстроительства расторгло контракт с подрядчиком. Мурзина обвинили в превышении полномочий и задержали в 2021 году. В ходе следствия чиновник уволился, а вину признал в полном объёме.