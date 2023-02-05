Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Уголовное дело в отношении 80-летнего академика, научного руководителя Института лазерной физики СО РАН Сергея Багаева прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил адвокат ученого Геннадий Шишебаров, подчеркнув, что Багаев имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба, связанного с незаконным уголовным преследованием.
Уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено год назад. По версии следствия, Сергей Багаев убедил своего руководителя, директора института Алексея Тайченачева, заключить контракт на 2 млн рублей с Сибирским лазерным центром, которым руководил Багаев. А поскольку у организации якобы не было возможности выполнить условия контракта, обязанность по его исполнению легла на сотрудников института.
В итоге два уголовных дела были возбуждены и в отношении Тайченачева, которого обвинили в превышении должностных полномочий.
Как отметил экс-председатель СО РАН Александр Асеев, который так же является фигурантом уголовного дела по подозрению в крупном мошенничестве, прекращение дела в отношении Багаева может служить хорошим знаком для всех ученых, находящихся под уголовным преследованием, пишет ЧС-Инфо.