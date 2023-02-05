Уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено год назад. По версии следствия, Сергей Багаев убедил своего руководителя, директора института Алексея Тайченачева, заключить контракт на 2 млн рублей с Сибирским лазерным центром, которым руководил Багаев. А поскольку у организации якобы не было возможности выполнить условия контракта, обязанность по его исполнению легла на сотрудников института.