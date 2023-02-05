atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

В Новосибирске арестовали директора МКУ "Кировское": его подозревают во взятке

5 февраля 2023, 04:00
Фото: atas.info
МКУ "Кировское" занимается уборкой дорог в районе

Арест директора МКУ "Кировское" в Новосибирске связан с давлением на свидителей

Кировский суд Новосибирска отправил в СИЗО руководителя МКУ "Кировское" Юрия Гринчука. За решеткой директор муниципального учреждения проведет два месяца

Кировский суд по ходатайству следствия арестовал директора МКУ "Кировское" Юрия Гринчука. Он отправлен в СИЗО до 30 марта, хотя защита просила отправить Гринчука под домашний арест. Суд согласился с доводами о том, что оставаясь на свободе, директор муниципального учреждения может препятствовать расследовванию.

"Из показаний свидетелей следует, что он их понуждал к сообщению недостоверных сведений правоохранительным органам, настаивал на их взаимодействии с правоохранительными органами только с участием предоставляемых им лиц, требовал отказаться от общения с сотрудниками полиции", - говорится на сайте суда.

Уголовное дело в отношении Юрия Гринчука возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ – получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие.

МКУ "Кировское" занимается содержанием дорог и благоустройством в Кировском районе Новосибирска.

Читайте также:
Главу Чановского района НСО Виктора Губера обвинили в получении взятки 20 трубамиВ Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина отправили под домашний арестВ Новосибирске отклонили жалобу на арест главы МЕТРО МиР Александра Мысика
#Арест#Суд#Мэрия#Криминал#Новосибирск
Подпишитесь
"Не надо нас злить!": в Новосибирске прошел митинг против роста тарифов ЖКХ
Вчера, 09:44
"Это градостроительное преступление": архитектор о попытке застройки "Универсама"
Вчера, 10:45
Жительница Новосибирска Зинаида Иост стала мамой в десятый раз
Вчера, 10:21
«Сказали ответят 10 февраля» - сибирячку в коме уже месяц не эвакуируют с Бали
Вчера, 00:01
В Нижней Ельцовке застройщик начал вырубать сосновый лес
Сегодня, 03:16
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
3 февраля 03:00