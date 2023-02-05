"Из показаний свидетелей следует, что он их понуждал к сообщению недостоверных сведений правоохранительным органам, настаивал на их взаимодействии с правоохранительными органами только с участием предоставляемых им лиц, требовал отказаться от общения с сотрудниками полиции", - говорится на сайте суда.