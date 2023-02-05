Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Кировский суд по ходатайству следствия арестовал директора МКУ "Кировское" Юрия Гринчука. Он отправлен в СИЗО до 30 марта, хотя защита просила отправить Гринчука под домашний арест. Суд согласился с доводами о том, что оставаясь на свободе, директор муниципального учреждения может препятствовать расследовванию.
"Из показаний свидетелей следует, что он их понуждал к сообщению недостоверных сведений правоохранительным органам, настаивал на их взаимодействии с правоохранительными органами только с участием предоставляемых им лиц, требовал отказаться от общения с сотрудниками полиции", - говорится на сайте суда.
Уголовное дело в отношении Юрия Гринчука возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ – получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие.
МКУ "Кировское" занимается содержанием дорог и благоустройством в Кировском районе Новосибирска.