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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Новосибирске 24-летняя девушка не могла попасть с балкона в квартиру

5 февраля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Инцидент произошел в Дзержинском районе

24-летняя девушка оказалась заперта в мороз на балконе в Новосибирске

Жительница Новосибирска оказалась заперта в мороз на балконе. Ей потребовалась помощь спасателей

Днем в субботу, 4 февраля, сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вынуждены были оказывать помощь 24-девушке, которая оказалась заперта на балконе в одном из домов в Дзержинском районе Новосибирска. Спасатели помогли девушке попасть в квартиру, в медицинской помощи она не нуждалась, несмотря на зимний мороз, говорится в оперативной сводке происшествий МАСС за минувшие сутки. О причинах, в результате которых девушка оказалась на закрытом балконе, спасатели не сообщают.

Ранее мы рассказывали о том, как сотрудники МАСС спасли с острова Оби обессиленную собаку, которая несколько дней не могла самостоятельно выбраться на "большую землю".

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#МАСС#Спасатели#Балкон#Происшествия#Новосибирск
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