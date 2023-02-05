Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:23
Днем в субботу, 4 февраля, сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вынуждены были оказывать помощь 24-девушке, которая оказалась заперта на балконе в одном из домов в Дзержинском районе Новосибирска. Спасатели помогли девушке попасть в квартиру, в медицинской помощи она не нуждалась, несмотря на зимний мороз, говорится в оперативной сводке происшествий МАСС за минувшие сутки. О причинах, в результате которых девушка оказалась на закрытом балконе, спасатели не сообщают.
Ранее мы рассказывали о том, как сотрудники МАСС спасли с острова Оби обессиленную собаку, которая несколько дней не могла самостоятельно выбраться на "большую землю".