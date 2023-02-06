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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Губернатор определил вектор научно-технического развития Новосибирской области

6 февраля 2023, 06:55
Фото: Правительство НСО
Финансирование по программе в 2023 году увеличили почти в 1,3 раза
Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами регионального Правительства. В преддверии Дня российской науки с докладом об организации поддержки отраслевых научно-технических проектов на совещании выступил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не раз говорил о необходимости донастройки мер поддержки отраслей, организаций и предприятий для стимулирования внутренних научно-технологических разработок и внедрения их в производство.

– Руководителям министерств и муниципалитетов поручаю подготовиться и актуализировать перечень задач, которые мы поставим перед нашими научными организациями, университетами и инновационными предприятиями, – сказал глава региона.

Стоит отметить, что национальный рейтинг научно-технологического развития регионов был сформирован в ноябре 2022 года по поручению президента России. Новосибирская область в этом направлении стала лидером и занята 6-е место среди других российских регионов. Согласно этому поручению, все регионы должны разработать свои программы научно-технологического развития.

В 2022 году, учитывая масштаб задач, связанных в том числе и с санкционными решениями, акцент в деятельности миннауки был направлен на выстраивание тесного взаимодействия с органами власти, институтами, вузами, предприятиями, формирование «бесшовной» системы поддержки проектов. По словам министра Вадима Васильева,  важно, чтобы исследования и разработки не ложились на полку в виде отчётов, а были востребованы бизнесом.

Немаловажно, но финансирование программы научно-технических проектов в 2023 году увеличено в 1,3 раза, а в 2022 году на развитие было направлено 850 млн рублей.

Андрей Травников: Важно своевременно реализовывать нацпроекты и областные программы
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#Эмилия Губарева#Финансирование#Проект#Национальный проект#Наука#Новосибирская область#Андрей Травников
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