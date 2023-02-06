Губернатор определил вектор научно-технического развития Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не раз говорил о необходимости донастройки мер поддержки отраслей, организаций и предприятий для стимулирования внутренних научно-технологических разработок и внедрения их в производство.
– Руководителям министерств и муниципалитетов поручаю подготовиться и актуализировать перечень задач, которые мы поставим перед нашими научными организациями, университетами и инновационными предприятиями, – сказал глава региона.
Стоит отметить, что национальный рейтинг научно-технологического развития регионов был сформирован в ноябре 2022 года по поручению президента России. Новосибирская область в этом направлении стала лидером и занята 6-е место среди других российских регионов. Согласно этому поручению, все регионы должны разработать свои программы научно-технологического развития.
В 2022 году, учитывая масштаб задач, связанных в том числе и с санкционными решениями, акцент в деятельности миннауки был направлен на выстраивание тесного взаимодействия с органами власти, институтами, вузами, предприятиями, формирование «бесшовной» системы поддержки проектов. По словам министра Вадима Васильева, важно, чтобы исследования и разработки не ложились на полку в виде отчётов, а были востребованы бизнесом.
Немаловажно, но финансирование программы научно-технических проектов в 2023 году увеличено в 1,3 раза, а в 2022 году на развитие было направлено 850 млн рублей.