Губернатор определил вектор научно-технического развития Новосибирской области

В 2022 году, учитывая масштаб задач, связанных в том числе и с санкционными решениями, акцент в деятельности миннауки был направлен на выстраивание тесного взаимодействия с органами власти, институтами, вузами, предприятиями, формирование «бесшовной» системы поддержки проектов. По словам министра Вадима Васильева, важно, чтобы исследования и разработки не ложились на полку в виде отчётов, а были востребованы бизнесом.