В понедельник, 6 февраля, в ходе еженедельного оперативного совещания, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о кадровых перестановках. Департамента контроля и документационного обеспечения администрации возглавила Елена Долгова. Ранее она занимала пост начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства региона.