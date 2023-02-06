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Published Сегодня, 03:51

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Updated Сегодня, 03:53

Новые кадровые перестановки в администрации НСО: кто возглавил департамент контроля

6 февраля 2023, 03:51
Фото: atas.info
В первую очередь, департамент контроля следит за выполнением поручений президента России

Департамент контроля администрации губернатора НСО возглавила Елена Долгова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о новом кадровом назначении. Сменился руководитель департамента контроля и документационного обеспечения администрации руководителя региона

В понедельник, 6 февраля, в ходе еженедельного оперативного совещания, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о кадровых перестановках. Департамента контроля и документационного обеспечения администрации возглавила Елена Долгова. Ранее она занимала пост начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства региона.

В задачи областного департамента контроля входит отслеживание исполнения поручений президента РФ, повышение исполнительской дисциплины чиновников в различных областных структурах, документационное обеспечение работы губернатора и правительства Новосибирской области.

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#Назначение#Губернатор Травников#Чиновники#Политика#Новосибирская область
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